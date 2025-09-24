В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар

Роками зокрема по інсультах це була велика проблема, про яку нам неодноразово розповідали фахівці.
Натомість перевіряючі побачили іншу проблему – в інсультних відділеннях некоректно призначюать правильні ліки.
Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар..
“Ми в цьому році, в минулому велику роботу робимо по інсультах, і я їздив на частину клінічних аудитів по лікарнях. Був вражений, що практично не призначають в інсультних відділеннях [фуфломіцинів]. В неврологіях залишається, але саме в інсультних відділеннях цього майже немає. Це наша робота, ми на цьому багато уваги концентрували”, – сказав Гончар.
І зазначив, що намість виявив проблему, якої не знав: доказові ліки призначають некоректно. Мовляв, масово призначають пацієнтам з інсультом неадекватні дози діуретиків, що, на думку лікарів, з якими їздив для перевірок МОЗ, це причина значної смертності.
“Ми сказали: у кого будемо під час перевірки інсультів бачити фуфломіцини, тим договори не будемо продовжувати. Поняли, майже не призначають, але тепер ллють доказові препарати, але неправильно”, – додав заступник міністра.
Інша гостя випуску, хірургиня Анастасія Пристая, вважає, що неправильне призначення доказових препаратів, різниця між консультативними висновками лікарів тощо впирається в неуніфіковану освіту, тому що лікарів випустились з навчальних закладів, а далі кожен вчиться так, як хоче, по джерелах, які йому доступні.
“Чого вони призначають неправильно діуретики? Не думаю, що тому, що хочуть кончить того пацієнта і розібрати його на органи. Вони ж хочуть полікувати, просто не знають як”, – скзаала Пристая.
Повну версію першої частини розмови читайте тут.