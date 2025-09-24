В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Боляче

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар

Під час клінічних перевірок роботи інсультних відділень в Україні, які надають допомогу людям за контрактом з Національною службою здоров’я, фахівці побачили, що медики практично перестали призначати пацієнтам так звані фуфломіцини. Тобто ліки без доведеної ефетивності. 

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Реабіліція пацієнтки після інсульту в обласній лікарні на Полтавщині
Фото: zmist.pl.ua

Роками зокрема по інсультах це була велика проблема, про яку нам неодноразово розповідали фахівці.

Натомість перевіряючі побачили іншу проблему – в інсультних відділеннях некоректно призначюать правильні ліки.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.. 

“Ми в цьому році, в минулому велику роботу робимо по інсультах, і я їздив на частину клінічних аудитів по лікарнях. Був вражений, що практично не призначають в інсультних відділеннях [фуфломіцинів]. В неврологіях залишається, але саме в інсультних відділеннях цього майже немає. Це наша робота, ми на цьому багато уваги концентрували”, – сказав Гончар.

І зазначив, що намість виявив проблему, якої не знав: доказові ліки призначають некоректно. Мовляв, масово призначають пацієнтам з інсультом неадекватні дози діуретиків, що, на думку лікарів, з якими їздив для перевірок МОЗ, це причина значної смертності.

“Ми сказали: у кого будемо під час перевірки інсультів бачити фуфломіцини, тим договори не будемо продовжувати. Поняли, майже не призначають, але тепер ллють доказові препарати, але неправильно”,  – додав заступник міністра.

Інша гостя випуску, хірургиня Анастасія Пристая, вважає, що неправильне призначення доказових препаратів, різниця між консультативними висновками лікарів тощо впирається в неуніфіковану освіту, тому що лікарів випустились з навчальних закладів, а далі кожен вчиться так, як хоче, по джерелах, які йому доступні. 

“Чого вони призначають неправильно діуретики? Не думаю, що тому, що хочуть кончить того пацієнта і розібрати його на органи. Вони ж хочуть полікувати, просто не знають як”, – скзаала Пристая. 

Повну версію першої частини розмови читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies