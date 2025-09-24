В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар

Під час клінічних перевірок роботи інсультних відділень в Україні, які надають допомогу людям за контрактом з Національною службою здоров’я, фахівці побачили, що медики практично перестали призначати пацієнтам так звані фуфломіцини. Тобто ліки без доведеної ефетивності.

Роками зокрема по інсультах це була велика проблема, про яку нам неодноразово розповідали фахівці.

Натомість перевіряючі побачили іншу проблему – в інсультних відділеннях некоректно призначюать правильні ліки.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар..

“Ми в цьому році, в минулому велику роботу робимо по інсультах, і я їздив на частину клінічних аудитів по лікарнях. Був вражений, що практично не призначають в інсультних відділеннях [фуфломіцинів]. В неврологіях залишається, але саме в інсультних відділеннях цього майже немає. Це наша робота, ми на цьому багато уваги концентрували”, – сказав Гончар.

І зазначив, що намість виявив проблему, якої не знав: доказові ліки призначають некоректно. Мовляв, масово призначають пацієнтам з інсультом неадекватні дози діуретиків, що, на думку лікарів, з якими їздив для перевірок МОЗ, це причина значної смертності.

“Ми сказали: у кого будемо під час перевірки інсультів бачити фуфломіцини, тим договори не будемо продовжувати. Поняли, майже не призначають, але тепер ллють доказові препарати, але неправильно”, – додав заступник міністра.

Інша гостя випуску, хірургиня Анастасія Пристая, вважає, що неправильне призначення доказових препаратів, різниця між консультативними висновками лікарів тощо впирається в неуніфіковану освіту, тому що лікарів випустились з навчальних закладів, а далі кожен вчиться так, як хоче, по джерелах, які йому доступні.

“Чого вони призначають неправильно діуретики? Не думаю, що тому, що хочуть кончить того пацієнта і розібрати його на органи. Вони ж хочуть полікувати, просто не знають як”, – скзаала Пристая.

