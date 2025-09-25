Не можна гнати на лікаря шакалячий експрес до розбору ситуації – хірургиня Анастасія Пристая

Зараз на лікарів спускають багато так званих шакалячих експресів, коли внаслідок певних фатальних історій пишуть дописи в Фейсбуці, в Інстаграмі, все розноситься з думкою лише однієї залученої сторони.

Тоді як за кордоном українці поводяться більш стримано і розуміють, що не можна такого робити до розбору ситуації і рішення компетентного органу.

Про це в проєкті “Боляче” сказала лікарка-хірургиня Анастасія Пристая.

“Пару років назад трапилась ситуація, що немовля померло на четвертий день після пологів, на ранньому терміні, кесарів розтин. Шакалячий експрес страшенний. Мати описала цю історію, і не згадала, що має ревмозахворювання, і вона на серйозних ліках була, і вже при народженні цієї дитини, і у матері і у дитини в посівах крові була інфекція, від цього немовля загинуло. Цього ж ніде не висвітлено. Батьки у розпачі, страждають, хочуть помсти. Знаходять лікаря і починається”, – навела приклад лікарка.

І згадала ще один. Коли українка поїхала в Німеччину, приїхала до лікаря з проблемою вивиху куприка. Його часто вправляють через пряму кишку. Їй це зробили, однак жінка цього не зрозуміла. Вирішила, що відбулось сексуальне насильство.

“І записує сторіс, викладає в Instagram і не говорить ні лікарню, ні лікаря. Наші їй пишуть: «Вкажіть лікаря, ми йому зробимо». Вона: «Не можу, суди будуть. Я поки написала скаргу. От коли там підтвердять, тоді, можливо, це висвітлиться». Українці, їдучи за кордон, розуміють, що не можна гнати шакалячих експрес на лікаря до вироку суду. В нас можна. А що тобі буде? Можна виполоскати людині нерви, мозок, вибити з колії, довести до нервового зриву”, – каже Пристая.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар на це відповів, що медицина дійсно складна галузь. І можуть бути складні діагностичні випадки, брак ресурсів, технологій. І тут зазвичай мова про те, що сталася саме помилка і лікар зробив найкраще з того, що міг.

Однак є й приклади лікарської недбалості. Для порівняння він згадав приклади з розгляду центральною клініко-експертною комісією в МОЗі скарг, які вони розглядали від пацієнтів.

У першому випадку розглядали смерть дитини у медзакладі. Були дискусії, і зрештою вісім членів-лікарів комісії проголосували за те, що було порушення стандартів, і лише два утримались і три проти. Зараз триває глибша перевірка медзакладу.

У другому випадку була скарга на сімейного лікаря. До нього звернувся пацієнт, і лікар йому поставив діагноз «біль у спині». Через три дні пацієнт помер.

“Родичі незадоволені. Виявляється, у пацієнта була дилатаційна кардіоміопатія, складне вроджене захворювання (серцевого м'яза – LB.ua). І воно прогностично погане. Тоді всі члени комісії погодилися, що це не може вважатися недбалістю лікаря, бо у пацієнта була симптоматика виключно болю в спині”, – додав Гончар.

