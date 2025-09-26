Уламок у самому серці. Історія про незламних людей, які символізують Україну

Але історія цього пацієнта та сам вид операції — унікальні.

Команда під керівництвом кардіохірурга Гліба Ємця вперше в історії країни видалила уламок снаряду прямо з серця військового ендоскопічним методом. Без розрізу грудини, без традиційного великого хірургічного втручання.

25 вересня в Центрі кардіології та кардіохірургії відбулася операція, яка особливо надихає та змушує замислитися.

Я люблю свою професію за можливість допомагати людям, надихатися їхніми історіями та життями.

Історія Івана

Пацієнт, якого оперували, — 33-річний Іван. Морський піхотинець. Захисник «Азовсталі». Його життя за останні роки нагадує сценарій фільму, де трагедія й надія йдуть поруч.

Три роки полону. Важкі умови, очікування повернення, боротьба за кожен день. Моторошні історії та «відкриття» — про те, що голодні пси першими обгризають щоки та ніс у людини.

Цього літа він нарешті повернувся додому. Але разом із ним додому повернулися й численні уламки війни — шматки металу, розкидані молодим мужнім тілом, які в’їлися навіть у саме серце.

Такі випадки в медицині — на межі фантастики. Зазвичай уламки знаходять у грудній клітці чи поряд із серцем, але не в його тканинах безпосередньо. У Івана ж уламок застряг між коренем аорти та правим шлуночком. Він призвичаївся «жити» там і буквально вріс у серце. Це означало подвійний ризик: зволікання могло коштувати життя, але й сама операція була надскладною.

Фото: pexels-shvetsa

Вибір українських хірургів

Класичний шлях — розсічення грудини, тривала й травматична операція, складне відновлення. Але команда Ємця обрала інший варіант: ендоскопічний доступ, 3D-камера, ювелірна точність рухів.

Замість великого шва — малий отвір. Замість тижнів болю — шанс на швидше повернення до життя. Уже за добу після операції Івана перевели в палату.

«Цей випадок — унікальний навіть для світової практики. Ми вже оперували пацієнтів з уламками поблизу серця, але щоб уламок зафіксувався всередині — такого я не бачив ніколи», — сказав після операції Гліб Ємець.

Символ і метафора

Уламок у серці — це не лише медичний діагноз. Це метафора всієї країни. Україна сьогодні живе з уламками — від війни, від втрат, від травм, які ще довго даватимуться взнаки. Але, як і у випадку з Іваном, навіть найстрашніші поранення можна лікувати. Потрібні лише фахівці, технології й віра, що неможливе — можливо.

Іван — не лише пацієнт. Він — образ незламності. Людина, яка пройшла полон, винесла на собі тягар війни й усе ж залишила в собі місце для життя. Навіть коли серце буквально пробите металом, воно може продовжувати битися.

Гліб - не лише кардіохірург. Він - образ незламності. Людина, яка щоденно допомагає іншим людям, часто забуваючи про себе. Навіть коли його власне серце зажурене численними новинами та трагедіями, він продовжує дарувати життя та надію іншим.

Гліб та Іван — ровесники. Їм по 33 роки. Долі різні, професії різні, мабуть, і мрії раніше були теж різними. Але їх точно об’єднує одне: бажання бути найкращими у своїй справі, аби максимально допомагати людям.

Чому це важливо для всіх нас

Ця операція — доказ, що українська медицина не відстає від світової, а подекуди навіть задає нові стандарти. На жаль через війну.

За кожною статистикою поранених стоять конкретні історії. Кожне врятоване життя — це не просто медичний успіх, а перемога над смертю, війною й безнадією.

Уламок, який діставали лікарі, був шматком заліза. Уламки, які доведеться діставати Україні, — це роки травм, втрачені покоління, болючі спогади.

Післямова

Медицина робить неможливе. Українці роблять неможливе. Іван живе зі здоровим серцем — без уламка, але з памʼятю, яку неможливо стерти. І, можливо, саме він найкраще уособлює те, що відчуває сьогодні вся країна: навіть після найстрашніших випробувань серце здатне продовжувати битися.