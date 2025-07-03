Українським військовим витягують уламки з серця і не лише саморобними магнітами, — BBC

Тому українські хірурги рятують бійців за допомогою нової розробки: магнітного екстрактора, створеного волонтерами. Прилад дозволяє мінімізувати розрізи і дістати уламки без складного хірургічного втручання.
Про це пише BBC Україна.
Наприклад, один з уламків пробив броню і застряг у серці військового Сергія. Оперували його у Дніпрі. Кардіохірурги витягли металевий уламок з серця бійця за допомогою магнітного екстрактора, створеного волонтерами.
За даними медиків, лише минулого року в дніпровському кардіоцентрі провели 75 подібних операцій. У 70 випадках використовували магнітні екстрактори.
Розробкою займається команда «Волонтерського штабу оборони Кременчука». Перші моделі створювали з підручних матеріалів, зараз виробництво розгорнуте по шести підприємствах в Україні.
Волонтери вже передали на фронт понад 3000 приладів. Щодоби з їхньою допомогою проводять понад 100 операцій.
Прилади не мають офіційної сертифікації. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що зазвичай медичні вироби можна вводити в експлуатацію лише за умови повної відповідності технічним регламентам і правильного використання. Однак такі вироби дозволяють використовувати в умовах воєнного стану.
Британський лікар Девід Нотт, який навчав українських медиків, тепер вивчає можливості екстрактора і називає його «простим, але рятівним рішенням».
За словами волонтерів, нині створюються екстрактори різного типу — для мікрооперацій, роботи з кісткою чи хірургії у черевній порожнині.