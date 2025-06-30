Налбуфін – що робити зі знеболювальним, який вже масово викликає у військових залежність

Проблема “Налбуфіну” – це наслідок того, що ми не визнаємо біль як проблему. Періодично її підіймають військові, волонтери і лікарі, та безконтрольний прийом препарату, який викликає звикання і який вже охрестили “епідемією”, наразі триває. То що слід знати про “Налбуфін”?

Фото: instagram/drinking_viking

Що таке “Налбуфін”

Це – опіоїдний аналгетик. Порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях центральної нервової системи, впливаючи на вищі відділи головного мозку.

За ефективністю контролю болю “Налбуфін” еквівалентний морфіну (золотому стандарту в знеболенні).

Вважається, що він більше схожий на морфін за дії при низьких дозах. Але! У вищих дозах він викликає седацію (21–36%), запаморочення (5%), легке запаморочення (1%), тривожність (<1%), дисфорія (<1%), ейфорія (<1%), сплутаність свідомості (<1%), галюцинації (<1%), деперсоналізація (1%), незвичайні сновидіння (<1%) та відчуття «нереальності» (<1%).

Тобто ефекти препарату залежать від дози.

Налбуфін є тільки в Україні чи ще десь дозволений?

Це медичний препарат, зареєстрований не тільки в Україні, але й у країнах ЄС (Франція, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Данія, Польща, Греція, Угорщина, Словенія), Канаді, США, країнах Центральної та Середньої Азії тощо.

То в чому проблема?

Тут є три складові.

1. “Налбуфін” доволі швидко викликає залежність, якщо колоти його не за показами.

Перші роки війни з 2014 року він навіть був у військових аптечках, що провокувало хвилю залежності, потім його звідти прибрали.

2. Це – рецептурний препарат, не внесений в список суворого контролю.

Станом на кінець травня 2025 року, за даними PROXIMA, в Україні є 18 400 аптек. З них “аж” 403, за даними НСЗУ, мають ліцензію на продаж наркотичних та психотропних препаратів. Тоді як “Налбуфін” не входить у цей “червоний” список, тобто до нього набагато легший доступ.

Фото: Олександ Магула /Суспільне Пацієнт у наркологічному відділення однієї зі столичних лікарень після передозуванням Налбуфіном, Київ, 21 листопада 2024 року. Чоловік з Харківщини почав приймати цей препарат як знеболювальне після операції за порадою сімейного лікаря, не знаючи, що це опіат.

Це спричинило те, що препарат у 2024 році опинився на першому місці у п’ятірки найпопулярніших наркотичних анальгетиків в Україні:

Налбуфін Морфін Трамадол Омнопон Фентаніл пластир

Тоді як у світі список лідерів інший. Топ 5 наркотичних анальгетиків в світі, 2024 рік:

Оксикодон Морфін Фентаніл Трамадол Кодеїн

Популярність “Налбуфіну” також відображається у частці ринку продажів за показником DDD (defined daily dose, тобто встановлена добова доза, міжнародний метод, який дозволяє порівняти обсяг і структуру споживання різних ліків у різних країнах та регіонах). Дані більш ніж показові.

Частка ринку продажів в ВДД (DDD)

№ Лікарський засіб, МНН Україна 2024 рік Україна 2025рік 1 Налбуфін 59,6% 54,9% 2 Морфін 20,8% 23,6% 3 Фентаніл 12,8% 14,1% 4 Трамадол 6,1% 6,9% 5 Оксикодон 0.007% 0,004%

3. Чому “підсідають” на ці ліки?

Бо ми на рівні країни не визнаємо біль як проблему. Частина лікарів, зокрема військових лікарів та бойових медиків, не дотримуються чинного протоколу по менеджменту гострого та хронінчого больового синдрому; не хочуть з різних необгрунтованих причин виписувати наркотичні анальгетики або відтерміновують їхнє призначення.

І коли у військового чи ветерана чи цивільного болить, а від медсистеми він не отримує адекватного знеболення, не має доступу до аптеки, яка відпускає “червоні” рецепти, то шукає способу полегшити свій стан.

І тут же мова не лише про військові травми, в Україні є величезна кількість цивільних пацієнтів, які мають онкодіагнози, нейродегенеративні та інші захворювання, які потребують сильного знеболення, але з різних причин мають до нього обмежений або відсутній доступ.

І тут “виручає” легший доступ до “Налбуфіну”.

Розслідування "Суспільного" показало, що військові періодично вдаються до вживання “Налбуфіну” заради його заспокійливого ефекту та здатності змінювати сприйняття болю.

А в умовах, коли рецепти могли бути паперовими, це ще більше провокувало неконтрольоване вживання препарату. Пацієнти часто купували “Налбуфін” аптеках БЕЗ рецептів.

Зокрема, великою проблемою стало вживання “Налбуфіну” серед військових, про що вже не один рік кажуть і військові, і медики, і волонтери, і це визнає МОЗ.

Під час закритої розмови з фахівцями, які працюють з військовими залежностями, ми почули, що вживання «Налбуфіну» (або ще деяких знеболювальних) — часто індивідуальна історія, коли людина, яка вже до його регулярного вживання прийшла, може нікому не радити долучатися, бо розуміє, що це біда, і позбавитися від залежності не так легко.

Фото: Олександ Магула /Суспільне Пацієнт у наркологічному відділенні столичної лікарені після передозування Налбуфіном, Київ, 21 листопада 2024 р.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в лютому 2025 року це визнавав і казав, що аптеки показують незначний відсоток електронних рецептів, по яким відпущено препарат і говорять, що відпуск був по паперовому рецепту. Утім, показати його не можуть, бо немає підстав його зберігати. Міністр обіцяв, що препарат перестануть продавати за паперовими рецептами, оскільки. А якщо це не спрацює, його переведуть у категорію жорсткого відпуску.

А інших препаратів для знеболення нема, що тільки про “Налбуфін” говорять?

Є.Для знеболення в Україні доступні такі наркотичні препарати як бупренорфін кодеїн (в таблетках), метадон, морфін (таблетки, оральний розчин, ін’єкції), оксикодон (таблетки), омнопон (ін’єкції), промедол, трамадол, фентаніл пластир. У програмі “Доступні ліки” є фентаніловий пластир та морфін. Але це – “червоні” рецепти, тобто там суворий відпуск.

Чому ж аптек, які мають право відпускати наркотичне знеболення, так мало в країні? Тут теж є кілька причин.

Аптеки не бачать особливого сенсу подаватись на таку ліцензію для розширення мережі. їх не стимулюють фінансово чи якимись іншими шляхами. До того ж, вони бояться контролю правоохоронних органів, якщо раптом десь порушиться порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Ці комплексні проблеми призводять до росту необґрунтованого та неконтрольованого вживання ліків, які можуть викликати залежність. І це не лише “Налбуфін”, але й прегабалін та габапентин.

Що робити?

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ще раніше заявляв, що МОЗ працює над розширенням кількості аптек, які мають право продавати наркотичне знеболення – оновлює ліцензійні умови, щоб аптекам було простіше працювати з рекомендованими при хронічному болю опіоїдними анальгетиками.

Заступник міністра Євгеній Гончар днями заявив, що “лише заборона не вирішить проблему”.

Фото: МОЗ Євген Гончар

Препарат за правилами мають відпускати лише по е-рецепту – це “дозволяє посилити контроль за його використанням та зменшити немедичне застосування”. Паралельно Держлікслужба перевряє аптеки. І оновлюються протоколи лікування залежностей, зокрема завершилося обговорення нового стандарту лікування опіоїдної залежності, його мають невдовзі затвердити.

Гончар додав, що МОЗ починає напрацювання змін до постанови уряду № 770 і якщо протягом найближчих місяців посилення контролю за “Налбуфіном” не дадуть результату, ці зміни ухвалять і переведуть препарат у список жорсткого відпуску.

Варто додати, що Держлікслужбі вартує запропонувати стратегію, як скоротити саме безрецептурний відпустк препарату і як контролювати рецептурний.

Свою роботу має проробити й МВС – збалансувати вимоги до приміщень аптек, які отримують ліцензію на обіг наркотичних та психотропних препаратів та прекурсорів,. Аби обмеження від правоохоронів для витоку наркотичних речовин в нелегальний ринок не обмежували доступ пацієнтів до ліків. Також потребують змін і медичні, фармацевтичні та військові виші, які готують лікарів, фармацевтів та провізорів. Адже їм слід провести серію додаткових навчань, аби фахівці могли правильно менеджерити больовий синдром за сучасними протоколами.