Налбуфін заборонять продавати за паперовими рецептами, - Ляшко

Доступний опіоїд для знеболення, який спричинює залежність, Налбуфін заборонять реалізовувати в аптеках за паперовими рецептами.

Якщо це не спрацює препарат буде переведений у категорію жорсткого відпуску.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

“17 лютого я заслухав Держлікслужбу за результатами виконання мого доручення по моніторингу відпуску Налбуфіну в аптечних закладах протягом січня і лютого. Ми побачили, що в аптеках відпускається препарат без рецепту. Це заборонено”, - зазанчив міністр.

За його словами, аптеки показують незначний відсоток електронних рецептів, по яким відпущено препарат і говорять, що відпуск був по паперовому рецепту, а показати його не можуть, бо немає підстав його зберігати.

“За цими результатами, ми заборонимо відпускати Налбуфін за паперовими рецептами. Але у випадку, коли немає технічної можливості виписки електронного рецепта для прифронтових територій, рецепт буде зберігатися в аптечному закладі впродовж певного періоду часу. Якщо і це не спрацює, буде кардинально жорстка міра і переведено препарат у категорію жорсткого відпуску”, - сказав Віктор Ляшко.

Перевести препарат у цю категорію відразу міністерство не може, адже у жодній країні ЄС Налбуфін не віднесений до наркотичних лікарських засобів.

“У нас є проблема з кількістю аптек, які відпускають наркотичні лікарські засоби. Ми вчергове проводили нараду з Держлікслужбою по аналізу законодавства Євросоюзу. Йде дискусія з Міністерством внутрішніх справ. Думаю, дійдемо до логічного завершення. У нас кімната, в якій потенційно має бути сейф з наркотичними ліками всередині, розцінюється як окрема кімната в аптеці. І це не дозволяє більшості аптек мати можливість відпускати наркотичні лікарські засоби. А це про доступ паліативних хворих до знеболення. Тому ми над цим працюємо”, - розповів голова МОЗ.

Безрецептурний опіоїд Налбуфін був навіть в аптечках українських військових кілька років з початку війни, зараз медики борються, аби зменшити його доступність, і відповідно, залежність від цього як у військових, так і в цивільних.