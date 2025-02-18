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​Розброньовані медики будуть призиватися до ЗСУ на 1 рік і проходитимуть службу тільки на медичних посадах, - Ляшко

Наразі Міноборони готує комплексне питання демобілізації медиків.

​Розброньовані медики будуть призиватися до ЗСУ на 1 рік і проходитимуть службу тільки на медичних посадах, - Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: Олександр Ратушняк

Розброньовані медики будуть призиватися до лав Збройних сил України за контрактом на один рік і проходитимуть службу тільки на медичних посадах.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У такому алгоритмі ми заключаємо контракт - на один рік. Людина розуміє, що вона.. відслужить, відпрацює медиком в ЗСУ один рік виключно на медичній посаді, і - через рік повернеться", - сказав він в ефірі телемарафону. 

Ляшко також повідомив, що наразі Міноборони готує комплексне питання демобілізації медиків.

"Ми хочемо замінити медичних працівників у лавах ЗСУ за ротаційним принципом, щоб вони по року відбули і поверталися, а ми через цей механізм призвали нових медичних працівників", - пояснив він.

Ляшко також розповів, що розбронювання медиків здійснюватиметься з урахуванням актуальної ситуації у регіоні, щоб не зменшити надання медичних послуг.

"Механізм розроблений так, щоб знаходити баланс, який задовільнить і Збройні сили, і цивільні лікарні. Ми кожного місяця оновлюватимемо списки і дивитимемося, що відбувається. Наша ключова задача, щоб вузкоспеціалізовані і висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги та таракальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя", - сказав він.

Ляшко наголосив, що приватні медичні заклади "працюють так, як працювали раніше заклади державні і комунальні, тобто вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни і бронюватися 50% військовозобов'язаних чоловіків".

"Якщо вони хочуть більше, ніж 50%, то вони повинні подати належне обґрунтування. І тоді у кожному конкретному випадку ми розглядається комісійно, чи варто їм давати більший відсоток бронювання понад 50%, які зазначено нормативами", - пояснив він.

Ляшко додав, що ящо призваний медик "хоче бути стрільцем, то це має бути його добровільна згода, немає у цьому проблем". Крім того, він підкреслив, що жінки-медики можуть також добровільно дати згоду на розбронюваня. 

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