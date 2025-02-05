Як працює розбронювання медиків – пояснює Ляшко

Командування Медичних сил та Міноборони формує списки потрібних лікарів, після чого МОЗ розброньовує спеціалістів. Саме таким чином відбуватиметься поповнення війська медиками.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua щодо рішення уряду, яким комунальним та державним медзакладам дозволили бронювати 100% медиків.

«Поставте нам задачу, що впродовж місяця треба умовно 20 хірургів і 100 медсестер. Ми тоді розбиваємо цифру по регіонах і дивимось, які де є можливості. Нам не треба, щоб зупинилася десь лікарня, бо забрали звідти всіх хірургів. Але якщо десь у лікарні загального профілю є хірург, але немає анестезіолога, розуміємо, що там ми готові закривати хірургію на період воєнного стану і змінювати маршрути пацієнтів. Ця система дозволяє не покласти на лопатки цивільну систему і поповнювати кадри в ЗСУ. Це збалансована робота», – каже міністр.

Ляшко вважає, що обурення в медичних колах частково пов'язане з тим, що вони не розібралися, у чому саме полягають зміни: «Раніше люди були обурені тим, що ТЦК міг забрати медпрацівника будь-де і мобілізувати. Після цього до нас приходили звернення, ми фактично в ручному режимі зверталися до Сухопутних військ і повертали в заклади хірургів, нейрохірургів, реабілітологів. Теж була велика хвиля обурення в соцмережах, що держава це ніяк не регулює».

Міністр додає, що зараз державні й комунальні медзаклади лікують 75–80% поранених з фронту. Тому медиків, які їх лікують, важливо зберегти.

Про те, як уряд вирішив забронювати 100% медиків комунальних та державних закладів, і що про це думають лікарі, читайте у нашому матеріалі.