​Кабмін підтримав ініціативу Міноборони щодо впровадження "пакунку пораненого", - Умєров

До нього увійдуть набір адаптивного одягу та засоби особистої гігієни.

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження "пакунку пораненого" – спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

До "пакунку пораненого" входять:

адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами) і штани

шкарпетки, казармені капці, рушник

шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Адаптивний одяг спроєктований так, щоб його можна було легко одягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями в рухах.

Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби: щітка для волосся, засоби гігієни, косметичні ватні диски, ватні палички та резинка для волосся.

Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.

"Це ще один важливий крок у напрямку створення найкращих умов для відновлення та реабілітації наших поранених героїв. Продовжуємо працювати, щоб кожен захисник відчував максимальну турботу й підтримку. Життя та здоров’я воїнів – абсолютний пріоритет", - зазнаив міністр оборони.