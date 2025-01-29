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В Україні більшає хворих на ГРВІ, грип та COVID-19: +13% за тиждень

В Україні більшає хворих на ГРВІ, грип та COVID-19 – побільшало на понад 13% за тиждень. 

В Україні більшає хворих на ГРВІ, грип та COVID-19: +13% за тиждень
Фото: КГГА

За цей період зареєстровано сім смертей: п’ять – внаслідок ускладнень грипу та три — через ускладнення COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

З 20 по 26 січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 121 114 українці, із них 67 722 – діти віком до 17 років. 

У двох областях є незначне перевищення епідемічного порогу: Тернопільській та Чернівецькій. 

Меддопомоги у лікарнях потребували 3 500 людей, 2 022 з госпіталізованих – діти. 

Грип циркулює у 22 регіонах. 

Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 940 828 людей, з яких у 16 380 – підтвердили COVID-19. Зареєстровано 81 летальний випадок, із них сім – унаслідок грипу та 74 випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Медики нагадують: у разі захворювання обов’язково зверніться до лікаря та не вдавайтеся до самолікування. 

Найдієвіша профілактика — щеплення проти грипу, його можна робити протягом усього епідсезону. 

Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається навпаки з респіраторних симптомів. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд).

Найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 у світі визнана вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. Окрім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі після консультації у свого сімейного лікаря.

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