За тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 81 тисяча осіб (ілюстративне фото)

За тиждень з 30 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року на грип та ГРВІ захворіло 81 694 особи, з них — 43 198 дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ України.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих на грип та ГРВІ зменшилася на 19,7%. При цьому кількість захворілих дітей зменшилася на 25,2%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ (включно з COVID-19) становить 226,8 на 100 тис. населення. Це на 53,1% нижче епідемічного порога.

В МОЗ уточнили, що за тиждень зареєстровано 295 підтверджених випадків COVID-19. Одна хвора на COVID-19 померла, вона не мала профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

За тиждень профілактичні щеплення проти грипу отримали 674 особи, із них — 305 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків.

В МОЗ нагадали, що з 30 вересня 2024 року до 5 січня 2025 року на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 1 612 982 особи (4,5% від населення країни). Це на 20% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.