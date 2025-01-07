Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто

Станом на сьогодні тенденції до розвитку спалаху спричиненого метапневмовірусом на території України не спостерігається.

Дослідження в лабораторії компанії AstraZeneca, котра випробовує вакцину від COVID-19, в Сіднеї, 19 серпня 2020

В Україні фіксується циркуляція метапневмовірусу людини (HMPV) серед людей. Ае причин панікувати немає.

Зростання випадків вірусу на півночі Китаю викликало тривогу у соцмережах, але експерти кажуть, що ризик нової пандемії, схожої на Covid, низький.

HMPV належить до сімейства вірусів Рneumoviridae родини Paramyxoviridae, вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах, на що вказують результати досліджень, пояснює Центр громадського здоров’я МОЗ.

За словами експертів, яких опитав Guardian, HMPV не схожий на Covid-19, оскільки він існує вже кілька десятиліть, і серед населення світу існує певний рівень імунітету від минулих інфекцій. Covid-19 був новою хворобою, яка ніколи раніше не заражала людей, що спричинило поширення пандемії.

Для метапневмовірусу характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни. HMPV–інфекція здебільшого перебігає легко, але інфікування у літньому віці, на тлі супутньої патології, призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Протягом поточного епідемічного сезону 2024-2025 років, станом на 5 січня 2025 року, HMPV виявлено у 14 людей.

З них двоє – віком до 4-х рокв, семеро – у віковій групі 5-14 років, ще четверо – у групі 30-64 роки, і одна людина старша за 65 років.

Така ситуація була і в минулому епідемічному сезоні 2023-2024 років за аналогічний період. Тоді, станом на 5 січня 2024 року, HMPV виявили у 24 людей.

Тоді було 11 хворих дітей до 4-х років, 10 дітей віку 5-14 років, ще двоє хворих 30-64 роки і теж одна людина хворіла, старша 65 років.

Протягом цього та попереднього епідсезону не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок інфекції спричиненої метапневмовірусом – всі хворі отримали медичну допомогу та одужали.

HMPV може заразитися будь-хто, вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною (повітряно-краплинним шляхом).

У групу підвищеного ризику входять:

новонароджені

діти до 5 років

люди старше 65 років

люди з астмою

які вживають стероїди

з хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ)

з імунодефіцитами внаслідок ВІЛ

злоякісних новоутворень

або ті, хто переніс трансплантацію органів.

ЦГЗ також запевняє, що всі вірусологічні лабораторії регіональних центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ забезпечені тест-системами для виявлення метапневмовірусу та проводять епіднагляд протягом року, в тому числі під час епідсезону.

Як розпізнати симптоми

При HMPV–інфекції найчастіше виявляють симптоми верхніх дихальних шляхів, такі як ринорея (нежить), кашель або лихоманка.

Захворювання нижніх дихальних шляхів, які можуть спричинятися HMPV: бронхіоліт, пневмонія, круп і загострення астми.

У переважній більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Як можна зменшити ризики захворіти цим вірусом:

Найбільш дієвими є заходи профілактики:

регулярно мийте руки з милом; уникайте контактів із хворими людьми; дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя); періодично провітрюйте приміщення.



