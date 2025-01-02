Генетика, споживання солі та зміни клімату: які причини виникнення каменів у нирках у дітей

Інші експерти пов’язують це з генетикою, недостатнім споживанням води і змінами клімату.

Історично камені були в основному хворобою чоловіків середнього віку, але це різко змінилося за останні 30 років, цитує The Washington Post Грегорі Е. Тасіана, педіатра-уролога з дитячої лікарні Філадельфії, який проводив дослідження каменів у нирках у дітей.

За словами медика, хвороба вражає дорослих і дітей однаково, але в дітей перебіг хвороби значно легший, через те, що діти, як правило, не мають інших супутніх захворювань.

Лікарі зазвичай починають з усунення болю за допомогою ліків, які сприяють розширенню м’язів сечоводу, дозволяючи каменю пройти з сечоводу до сечового міхура. Дитині з каменями в нирках можуть знадобитися антибіотики, якщо у неї розвивається інфекція сечовивідних шляхів, яка може виникнути, коли камені перешкоджають відтоку сечі.

Антибіотики також можуть бути призначені для профілактики інфекцій після процедури видалення каменів.

Більші камені або камені, які спричиняють сильний біль, лікарі руйнують за допомогою уретроскопії, або застосовують ударно-хвильову літотрипсію, яка розбиває камінь на дрібніше частини, що полегшує його вихід.

Дослідження 2016 року проаналізувало захворюваність на сечокам’яну хворобу серед підлітків і молодих людей 15-19 років у Південній Кароліні з 1997 по 2012 рік. Дослідники виявили, що за 5 років кількість випадків серед дівчат зросла на 28%, а серед хлопців - на 23.

Такі хронічні захворювання, як камені в нирках, можуть серйозно змінити життя підлітків і дітей і змусити їх стикнутися з проблемами, незнайомими багатьом їхнім одноліткам: фізичними обмеженнями, зокрема періодичним болем у спині, та навіть психічними розладами.

Причини каменів у нирках у дітей

Деякі дослідження показують, що генетична схильність може відігравати певну роль, але експерти стверджують, що збільшення випадків захворювання, швидше за все, пов'язане з харчовими звичками та способом життя.

Лікар із Північної Кароліни виявив “потенційного винуватця”: дієти з великим вмістом солі. Споживання натрію серед дітей значно зросло за останні кілька десятиліть. «Сьогодні в американській дієті дуже багато доданої солі, і коли нирки виводять натрій, вони забирають із собою кальцій, що підвищує ризик утворення кальцієвих каменів», — каже Джон С. Вінер, педіатр-уролог Duke Health. Понад 90% дітей віком від 6 до 18 років споживають 3300 міліграмів натрію щодня, що значно перевищує рекомендовані 2300. Оброблені продукти та фаст-фуди є одними з основних джерел надлишку натрію. Оскільки багато оброблених харчових продуктів мають дефіцит основних поживних речовин, вони можуть порушити мінеральний баланс організму, впливаючи на рівень кальцію та оксалатів. Ці мінерали мають вирішальне значення для утворення каменів у нирках.

Ще одна теорія, яку просувають деякі вчені: потенційна роль зміни клімату в збільшенні кількості каменів у нирках. Хоча дослідження в цій сфері знаходяться на зародковому етапі, деякі експерти припускають, що фактори навколишнього середовища, на які впливає зміна клімату, можуть стати причиною зростання кількості випадків каменів у нирках серед дітей.

Порушення, пов’язані з кліматом, можуть призвести до відсутності продовольчої безпеки, штовхаючи сім’ї на дієти з високим вмістом солі, цукру та обробленої їжі. У поєднанні з неадекватною гідратацією ці варіанти дієти значно підвищують ризик утворення каменів у нирках. Девід Дж. Сас, педіатр-нефролог із клініки Майо, який вивчає камені в нирках, сказав, що його дослідження виявили зв’язок між каменями в нирках і міськими островами тепла — густонаселеними ділянками в містах, заповненими будівлями та великими мощеними поверхнями.Там зазвичай вищі температури порівняно з приміськими або сільськими регіонами, через те, що бетон і асфальт вдень поглинають і зберігають тепло вночі. Навпаки, регіони з рясною рослинністю та зеленими насадженнями дозволяють ефективніше розсіювати тепло, підтримуючи більш прохолодне середовище.

Підвищення температури повітря може спричинити зневоднення, що є одним факторів ризику утворення каменів у нирках. Діти більш сприйнятливі до зневоднення, ніж дорослі. Підвищена втрата рідини призводить до вищої концентрації мінералів у сечі, створюючи сприятливий ґрунт для утворення каменів у нирках. Сас сказав, що ці ризики для здоров’я можуть посилюватися, оскільки температура продовжує зростати.