Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Територія щирості
Територія щирості
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
ГоловнаЗдоров'я

У 2025 році на Програму медичних гарантій виділили 175,5 млрд грн: які нові послуги додалися

У 2025 році на Програму медичних гарантій виділили 175,5 млрд грн: які нові послуги додалися

У 2025 році на Програму медичних гарантій виділили 175,5 млрд грн: які нові послуги додалися
Тернопільська комунальна міська лікарня №2
Фото: terminovo.te.ua/

Для пацієнтів з'явилися нові безоплатні послуги, які раніше не оплачувалися державою.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, у ряд затвердив Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2025 рік.

Зокрема, виділено:

  • понад 25 млрд грн – на оплату медичних послуг на первинці;
  • майже 11 млрд — на екстрену медичну допомогу;
  • понад 122 млрд грн — на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, зокрема, понад 6 млрд грн — на медичну реабілітацію.

Загалом ПМГ охоплюватиме 44 пакети медичних послуг, серед яких з’являться нові.

  • Радіоізотопна діагностика — доступ до передових методів діагностики онкологічних захворювань, зокрема ПЕТ-сканування. Держава закупила 4 000 послуг ПЕТ-КТ досліджень у двох закладах для пацієнтів з лімфомами, яким така діагностика необхідна для призначення лікування.
  • Психосоціальна та психіатрична допомога — розвиток центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд для дорослих і дітей.

Також передбачені нові стандарти оплати праці медиків.

“Лікарі-інтерни у державних та комунальних закладах будуть отримувати зарплату у розмірі щонайменше 15 тис. грн”, - кажуть у МОЗ.

У 2025 році передбачається зростання тарифу на первинну медичну допомогу. У відомстві зазначають, що це дозволить збільшити фінансування закладів первинної допомоги, а медики, що працюють у селах, отримуватимуть більше коштів за кожного пацієнта.

Також розширили програму «Доступні ліки», бюджет якої становитиме 6,6 млрд грн. До програми додано, зокрема, комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та дитячих хвороб.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies