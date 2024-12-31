У 2025 році на Програму медичних гарантій виділили 175,5 млрд грн: які нові послуги додалися

Для пацієнтів з'явилися нові безоплатні послуги, які раніше не оплачувалися державою.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я , у ряд затвердив Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2025 рік.

Зокрема, виділено:

понад 25 млрд грн – на оплату медичних послуг на первинці;

майже 11 млрд — на екстрену медичну допомогу;

понад 122 млрд грн — на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, зокрема, понад 6 млрд грн — на медичну реабілітацію.

Загалом ПМГ охоплюватиме 44 пакети медичних послуг, серед яких з’являться нові.

Радіоізотопна діагностика — доступ до передових методів діагностики онкологічних захворювань, зокрема ПЕТ-сканування. Д ержава закупила 4 000 послуг ПЕТ-КТ досліджень у двох закладах для пацієнтів з лімфомами, яким така діагностика необхідна для призначення лікування.

Психосоціальна та психіатрична допомога — розвиток центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд для дорослих і дітей.

Також передбачені нові стандарти оплати праці медиків.

“Лікарі-інтерни у державних та комунальних закладах будуть отримувати зарплату у розмірі щонайменше 15 тис. грн”, - кажуть у МОЗ.

У 2025 році передбачається зростання тарифу на первинну медичну допомогу. У відомстві зазначають, що це дозволить збільшити фінансування закладів первинної допомоги, а медики, що працюють у селах, отримуватимуть більше коштів за кожного пацієнта.

Також розширили програму «Доступні ліки», бюджет якої становитиме 6,6 млрд грн. До програми додано, зокрема, комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та дитячих хвороб.