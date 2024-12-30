У США поширюється пташиний грип: хворіють не тільки люди, але й коти

У США триває поширення пташиного грипу. Спалах захворювання викликав занепокоєння експертів, і не лише через випадки хвороби людей, але й через зараження котів.

Також в одного з пацієнтів виявили небезпечну мутацію вірусу.

Як повідомляє Science alert, у грудні 2025 року літній пацієнт перебуває у критичному стані з важкою інфекцією H5N1 — пташиним грипом. Аналіз, опублікований Центром з контролю та профілактики захворювань (CDC), показав, що невеликий відсоток вірусу в горлі пацієнта має генетичні зміни, які можуть збільшити його здатність зв’язуватися з певними клітинними рецепторами у верхніх дихальних шляхах людини.

CDC зазначив, що ці зміни не були виявлені у птахів, зокрема у свійських, які були джерелом початкової інфекції пацієнта. Мутації могли бути спричинені реплікацією цього вірусу у пацієнта з пізньою стадією захворювання, а передачі мутованого штаму іншим людям не виявлено.

Декілька експертів попередили, що ще рано визначати, чи призведуть ці зміни до більшої передачі вірусу чи його тяжкості для людей. Адже подібні мутації виникали у попередніх критично хворих пацієнтів, і не призводили до ширших спалахів.

Експерти висловлюють більшу стурбованість величезною кількістю пташиного грипу, який зараз циркулює у США. CDC повідомила про 65 підтверджених випадків захворювання серед людей у 2024 році, і багато випадків можуть залишитися непоміченими у працівників молочних заводів і птахівників.

Дослідники також уважно стежать за зростанням випадків зараження пташиним грипом котів. Кіт в Орегоні помер після споживання сирого корму для домашніх тварин, який був зараженим H5N1, що спонукало відкликати сирий і заморожений корм для тварин.

«Цей кіт був суто домашнім, він не піддавався впливу вірусу в своєму середовищі», — сказав державний ветеринар Райан Шольц. Секвенування геному показало, що вірус у кормі для домашніх тварин точно збігається зі штамом, виявленим у кота.

У штаті Вашингтон двадцять великих котів у заповіднику також нещодавно померли після зараження пташиним грипом.

Медики попереджують, що інфіковані вуличні коти можуть заразити вірусом людей під час близького контакту. Тварини можуть інфікуватися після з'їдання інфікованого птаха.

Нагадаємо, у США вилучають з продажу частину сирого молока через спалах пташиного грипу.