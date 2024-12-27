Паліативні пацієнти отримають безоплатну допомогу в “Добробуті”

Це стало можливими завдяки допомозі благодійного фонду Hospice Ukraine, який передав фонду Dobrobut Foundation 1 млн грн для підтримки українських паліативних пацієнтів.

Hospice Ukraine — фонд, заснований британським нейрохірургом та письменником Генрі Маршем, британською лікаркою паліативної медицини та письменницею Рейчел Кларк і нейрохірургом медичної мережі “Добробут” Андрієм Мизаком для підтримки українських хоспісів.

Завдяки підтримці Hospice Ukraine фахівці також безоплатно консультуватимуть дітей та дорослих, а також раз на 14 днів здійснюватимуть виїзні консультації. Крім цього, і пацієнти, і їхні родичі зможуть отримати консультації психолога Центру психічного здоров’я “Добробуту”.

“Ми знаємо, що по всій країні є пацієнти, які переживають фізичні та психологічні страждання, і яким може зарадити паліативна допомога. Це чудово, що ми можемо долучитися до благодійної діяльності “Добробуту”. Я пишаюся тим, що британці співпрацюють з українцями, щоб підтримати таких вразливих пацієнтів. Сподіваюся, це лише початок багатьох подальших спільних ініціатив”, — зазначила Рейчел Кларк.

Керівниця Центру паліативної допомоги медичної мережі “Добробут” Зоя Максимова зазначила, що якісне життя можливе навіть при важкій хворобі, а психологічна підтримка в паліативній медицині допомагає пацієнтам та їхнім родинам зберегти емоційну рівновагу, прийняти діагноз і знайти сенс у важких обставинах.

“Часто ми не помічаємо, наскільки важко тим, хто щоденно піклується про своїх близьких. Коли людина може виразити свої почуття та страхи, це сприяє кращому розумінню її стану й покращує якість життя. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам з фонду Hospice Ukraine за усвідомлення важливості підтримки і людей з невиліковними хворобами, і їхніх близьких”, — сказала вона.

Консультації з паліативної допомоги проводитимуть за адресою вул. Любомира Гузара, 3, корпус 5:

керівниця Центру Зоя Максимова (дорослі);

лікарка Анна Яцульчак (діти).

Психологічні консультації надаватиме лікарка-психологиня “Добробуту” Марина Руда.

Для запису на прийом фахівців необхідно зателефонувати до контакт-центру “Добробуту” за номерами: (044) 495 2 888, (097) 495 2 888, (050) 495 2 888.