Операція може бути не потрібна, якщо рак молочної залози неінвазивний на ранній стадії — дослідження

За даними, представленими на симпозіумі з питань раку молочної залози в Сан-Антоніо, жінки з протоковою карциномою in situ (DCIS), яким робили операції, не мали більше ризиків прогресування раку протягом наступних двох років, у порівнянні з тими, кому операцію не робили.
Про це повідомляє Reuters.
При протоковій карциномі in situ (нульова стадія раку) аномальні клітини є у молочних залозах, однак не завжди еволюціонують до інвазивного типу раку.
У дослідженні брали участь 957 жінок, деякі з яких мали хірургічне втручання, а деякі просто були під наглядом лікаря. Більшість учасників обох груп отримували терапію, яка блокує гормони.
Через два роки рівень інвазивного раку у “хірургічній” групі становив 5,9% порівняно з 4,2% у групі активного спостереження.
«Ці ранні результати є провокаційними та потенційно обнадійливими для пацієнток, але нам потрібне більш довгострокове спостереження», — сказав керівник дослідження доктор Е. Шеллі Хванг з Інституту раку Дьюка в Даремі у Північній Кароліні.
Якщо ці результати підтвердяться з часом, більшість пацієнток із цим типом захворювання низького ризику матимуть можливість уникати інвазивного лікування.