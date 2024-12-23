Операція може бути не потрібна, якщо рак молочної залози неінвазивний на ранній стадії — дослідження

Перші результати клінічних випробувань підтверджують, що для більшості жінок із неінвазивною протоковою карциномою грудей — одним з ранніх типів раку — хірургічне втручання неефективне.

За даними, представленими на симпозіумі з питань раку молочної залози в Сан-Антоніо, жінки з протоковою карциномою in situ (DCIS), яким робили операції, не мали більше ризиків прогресування раку протягом наступних двох років, у порівнянні з тими, кому операцію не робили.

Про це повідомляє Reuters.

При протоковій карциномі in situ (нульова стадія раку) аномальні клітини є у молочних залозах, однак не завжди еволюціонують до інвазивного типу раку.

У дослідженні брали участь 957 жінок, деякі з яких мали хірургічне втручання, а деякі просто були під наглядом лікаря. Більшість учасників обох груп отримували терапію, яка блокує гормони.

Через два роки рівень інвазивного раку у “хірургічній” групі становив 5,9% порівняно з 4,2% у групі активного спостереження.

«Ці ранні результати є провокаційними та потенційно обнадійливими для пацієнток, але нам потрібне більш довгострокове спостереження», — сказав керівник дослідження доктор Е. Шеллі Хванг з Інституту раку Дьюка в Даремі у Північній Кароліні.

Якщо ці результати підтвердяться з часом, більшість пацієнток із цим типом захворювання низького ризику матимуть можливість уникати інвазивного лікування.