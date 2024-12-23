Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
ГоловнаЗдоров'я

Операція може бути не потрібна, якщо рак молочної залози неінвазивний на ранній стадії — дослідження

Перші результати клінічних випробувань підтверджують, що для більшості жінок із неінвазивною протоковою карциномою грудей — одним з ранніх типів раку — хірургічне втручання неефективне.

Операція може бути не потрібна, якщо рак молочної залози неінвазивний на ранній стадії — дослідження
Фото: Concure Oncology Photo

За даними, представленими на симпозіумі з питань раку молочної залози в Сан-Антоніо, жінки з протоковою карциномою in situ (DCIS), яким робили операції, не мали більше ризиків прогресування раку протягом наступних двох років, у порівнянні з тими, кому операцію не робили.

Про це повідомляє Reuters.

При протоковій карциномі in situ (нульова стадія раку) аномальні клітини є у молочних залозах, однак не завжди еволюціонують до інвазивного типу раку. 

У дослідженні брали участь 957 жінок, деякі з яких мали хірургічне втручання, а деякі просто були під наглядом лікаря. Більшість учасників обох груп отримували терапію, яка блокує гормони.

Через два роки рівень інвазивного раку у “хірургічній” групі становив 5,9% порівняно з 4,2% у групі активного спостереження.

«Ці ранні результати є провокаційними та потенційно обнадійливими для пацієнток, але нам потрібне більш довгострокове спостереження», — сказав керівник дослідження доктор Е. Шеллі Хванг з Інституту раку Дьюка в Даремі у Північній Кароліні.

Якщо ці результати підтвердяться з часом, більшість пацієнток із цим типом захворювання низького ризику матимуть можливість уникати інвазивного лікування.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies