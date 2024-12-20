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Міноборони уже протестувало адаптивний одяг для поранених

Міністерство оборони планує впровадити адаптивний одяг для поранених військових.

Міноборони уже протестувало адаптивний одяг для поранених
Фото: Міноборони

Уже провели два етапи тестування адаптивного одягу для поранених військових, врахувавши зауваження тих, які такий одяг уже носили.

Про це йшлося на засіданні колегіального органу Міноборони з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомляють у відомстві.

Запропонований комплект адаптивного одягу складається із декількох предметів. Це штани, шорти, майка, фуфайка з довгими та короткими рукавами. Вони спеціально зроблені для зручності поранених. 

Зокрема, розширені штанини та рукави на фуфайках, липучки, які за потреби повністю розстібаються на плечах і по боках. Об'єм штанин та рукавів регулюється за допомогою шнурків, а на штанах і шортах є кишені.

Такий одяг потрібний для зручності у повсякденному житті військових з пораненнями та для проведення медичних процедур.

Зараз технічні специфікації з вимогами до адаптивного одягу, яких мають дотримуватись потенційні виробники при пошитті, на стадії погодження.

Раніше у Міноборони повідомляли, що передбачили п'ять розмірів і три зрости одягу, і що він буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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