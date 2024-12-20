Міноборони уже протестувало адаптивний одяг для поранених

Уже провели два етапи тестування адаптивного одягу для поранених військових, врахувавши зауваження тих, які такий одяг уже носили.

Про це йшлося на засіданні колегіального органу Міноборони з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомляють у відомстві.

Запропонований комплект адаптивного одягу складається із декількох предметів. Це штани, шорти, майка, фуфайка з довгими та короткими рукавами. Вони спеціально зроблені для зручності поранених.

Зокрема, розширені штанини та рукави на фуфайках, липучки, які за потреби повністю розстібаються на плечах і по боках. Об'єм штанин та рукавів регулюється за допомогою шнурків, а на штанах і шортах є кишені.

Такий одяг потрібний для зручності у повсякденному житті військових з пораненнями та для проведення медичних процедур.

Зараз технічні специфікації з вимогами до адаптивного одягу, яких мають дотримуватись потенційні виробники при пошитті, на стадії погодження.

Раніше у Міноборони повідомляли, що передбачили п'ять розмірів і три зрости одягу, і що він буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.