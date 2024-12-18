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На Буковині зафіксували спалах кору – ЦГЗ заявляє, що хворих за рік побільшало в країні вшестеро

У Чернівецькій області у листопаді та грудні зафіксували 29 випадків захворювання на кір.

На Буковині зафіксували спалах кору – ЦГЗ заявляє, що хворих за рік побільшало в країні вшестеро
Фото: EPA/UPG

За останній рік захворюваність на кір в Україні зросла вшестеро: станом на 1 грудня зареєстровано 333 випадки проти 55 за той самий період торік.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Першими симптомами у всіх, хто захворів були біль у горлі, кашель і підвищення температури тіла, а вже за кілька днів з’явився висип на тілі.

У ЦГЗ запевняють, що всіх пацієнтів госпіталізували та надали допомогу, а за контактними особами встановили медичне спостереження.

Станом на 17 грудня в інфекційному відділенні перебувають ще 7 пацієнтів.

Кір — одна з найзаразніших інфекційних хвороб. Вірус кору передається повітряно-краплинним шляхом і залишається активним у повітрі й на поверхнях до 2 годин, навіть коли інфікована людина вийде з приміщення. Хвороба може також викликати тимчасову «імунну амнезію» — людина стає вразливою до інфекцій, які раніше легко долала, оскільки організм на певний час «забуває» збудників захворювань, із якими вже контактував.

Під час попереднього спалаху кору в Україні у 2017–2019 роках померло 25 дітей і 16 дорослих.

У центрі попереджують, що кількість захворювань на кір може зростати, адже охоплення дітей щепленнями недостатнє для формування колективного імунітету. Адже специфічного лікування від кору не існує. Найбезпечніший і найнадійніший спосіб профілактики кору — вакцинація. Щеплення робиться планово двічі: в 1 рік і в 6 років за Національним календарем профілактичних щеплень; або за епідемічними показаннями в будь-якому віці у разі контакту із хворим на кір.

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