Смерть дитини після лікування зубів: тернопільській лікарці оголосили про підозру

Однорічному хлопчику робили наркоз, щоб полікувати карієс на зубах, але не змогли його звідти вивести.
Як повідомили у поліції Тернопільщини, у серпні 2023 року за консультацією до стоматолога-хірурга звернулися батьки хлопчика, якому був 1 рік і 10 місяців.
У дитини виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом, яка відбулася у листопаді.
Через півтори години після початку процедури у дитини став падати тиск. Його відвезли до реанімації. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть.
Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті хлопчика стала гостра легенево-серцева недостатність.
У ході перевірки поліцейські встановили, що лікарка-анестезіологиня допустила дитину до операції з наявними протипоказами та не призначила жодних інших додаткових обстежень або досліджень.
Як повідомили в офісі Генпрокурора, лікарці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.
Лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.
- Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів. Потім виявили, що медики не мали потрібної кваліфікації.