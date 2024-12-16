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Смерть дитини після лікування зубів: тернопільській лікарці оголосили про підозру

Лікарці-анестезіологині тернопільської лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх обов'язків через смерть однорічного хлопчика після візиту до стоматолога.

Смерть дитини після лікування зубів: тернопільській лікарці оголосили про підозру
Фото: Оксана Ковальова

Однорічному хлопчику робили наркоз, щоб полікувати карієс на зубах, але не змогли його звідти вивести.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, у серпні 2023 року за консультацією до стоматолога-хірурга звернулися батьки хлопчика, якому був 1 рік і 10 місяців. 

У дитини виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом, яка відбулася у листопаді.

Через півтори години після початку процедури у дитини став падати тиск. Його відвезли до реанімації. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті хлопчика стала гостра легенево-серцева недостатність.

У ході перевірки поліцейські встановили, що лікарка-анестезіологиня допустила дитину до операції з наявними протипоказами та не призначила жодних інших додаткових обстежень або досліджень.

Як повідомили в офісі Генпрокурора, лікарці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків. 

Лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.

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