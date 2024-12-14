Йдеться про неякісне харчування, негідні умови перебування та лікування військових і дітей.

Офіс Омбудсмана виявив “кричущі порушення прав людини” у Воловецькій лікарні на Закарпатті.

Про це повідомляє представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області.

Наприкінці вересня 2024 року моніторингова група Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області виявила порушення прав військовослужбовців на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу, які після поранення проходили лікування у Воловецькій лікарні.

Неякісне, незбалансоване харчування:

На харчування одного військовослужбовця на добу було передбачено лише 49 грн, а на цивільну особу взагалі тільки 24 грн.

У меню повністю відсутні риба та будь-яке м'ясо, окрім курятини, що суперечить нормам лікувального харчування, передбачених постановою Кабміну № 426.

Негідні умови перебування:

Палати для військових потребують капітального ремонту, вікна — заміни. Відсутні облаштовані санітарні кімнати: щоб справити природні потреби, пораненні, маломобільні захисники змушені спускатися на інший поверх до приймального відділення за допомогою інших пацієнтів.

Незадовільний стан реалізації державної програми безкоштовного зубопротезування та лікування захисників:

Моніторинговою групою встановлено, що всі військові потребують зуболікування та зубопротезування, проте в лікарні інформація про державну програму безкоштовного лікування їм не доводилась, і це при тому, що лікарня має договір з НСЗУ в рамках реалізації даного проєкту. Стоматологічне відділення занедбане, обладнання застаріле, а лікарі змушені купувати матеріали власним коштом.

Голова Воловецької громади і керівник лікарні в кінці вересня запевнили, що протягом двох місяців проведуть капітальний ремонт двох палат для військових, а також забезпечать належне харчування і медичну допомогу.

Однак, під час повторного моніторингового візиту 13 грудня Представником Уповноважного в Закарпатській області встановлено, що жодного зобов’язання, окрім зміни харчування, не виконано: військові залишаються у занедбаних палатах. Інформацію про державні програми лікування вкотре не доведено. Знову виявлено військовослужбовця, який потребує негайного зуболікування та протезування аж 22 зубів, однак йому інформацію про можливість безкоштовного зуболікування в лікарні не доведено.

Виявлено порушення прав на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу в дитячому відділенні:

Пацієнти змушені купувати ліки за власний кошт, при тому, що медичний препарат, на який лікарка виписала рецепт для придбання в приватній аптеці, є в Національному переліку основних лікарських засобів та надається безкоштовно.

Моніторами встановлено, що препарат наявний у достатній кількості в лікарні, і його закупівельна ціна становить 194 грн за пачку з 10 флаконів. Водночас у приватній аптеці, яка розташована безпосередньо в лікарні, цей самий препарат пропонується за ціною понад 500 грн, що значно перевищує реальну вартість і порушує права пацієнтів.

Умови перебування дітей визнано негідними: вікна мають значні протяги та потребують заміни, стіни подерті, санвузли не обладнанні, лінолеум порваний, що унеможливлює створення комфортного мікроклімату для лікування дітей.

“Закликаємо керівництво громади та медичного закладу негайно вжити заходів, щоб забезпечити належні умови перебування та лікування у Воловецькій лікарні”, – йдеться в повідомленні представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Відповідні акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України негайно буде спрямовано до Національної служби здоровʼя України з метою проведення розслідування.

В разі порушення ваших прав можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: