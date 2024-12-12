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МВС заявило про створення протезно-реабілітаційного центру

Уже є конкретний проєкт із побудови центру.

МВС заявило про створення протезно-реабілітаційного центру
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Міністерство внутрішніх справ створює протезно-реабілітаційний центр на базі одного зі своїх медичних закладів.

Це питання стало головною темою переговорів глави МВС Ігоря Клименка, його заступниці Катерини Павліченко з гендиректором Protez Foundation Юрієм Арошидзе та президентом Direct Relief Томасом Тайге, передає пресслужба відомства.

Клименко наголосив, що створення протезно-реабілітаційного центру допоможе у відновленні ще більшої кількості поранених бійців.

«Наші команди працювали у дуже тісній колаборації цей рік. І ми вже вийшли на конкретний проєкт по побудові центру. Там ми зможемо виготовляти та встановлювати протези, а також здійснювати їх технічне обслуговування. У нашій взаємодії з Protez Foundation ми не лише будуємо центр, встановлюємо обладнання, ми підбираємо і готуємо високоякісних фахівців», – повідомив міністр.

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