Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак заявив, що Україна наразі не достатньо сильна для переговорів із Росією

Наразі триває робота з партнерами, яким пояснюють, чому так важливо посилити нашу державу.

Єрмак заявив, що Україна наразі не достатньо сильна для переговорів із Росією
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Наша держава поки не достатньо сильна для переговорів із Росією.

Про це сказав в інтерв’ю «Суспільному» керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Support LB.ua

«Сьогодні – ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо – що нам дуже потрібне запрошення до НАТО і розуміння чітке гарантій, які би забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться, і Путін не повернеться за два-три роки», - сказав керівник ОПУ.

Єрмак додав, що саме тому «ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну».

  • Минулого місяця Андрій Єрмак заявляв, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.
  • Після зустрічі Трампа і Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що посилення санкційної політики могло би примусити Володимира Путіна до переговорів.
  • 11 жовтня з’явилася заява глави польського уряду Дональда Туска про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies