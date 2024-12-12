Єрмак заявив, що Україна наразі не достатньо сильна для переговорів із Росією

Наша держава поки не достатньо сильна для переговорів із Росією.
Про це сказав в інтерв’ю «Суспільному» керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Сьогодні – ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо – що нам дуже потрібне запрошення до НАТО і розуміння чітке гарантій, які би забезпечили нас, щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться, і Путін не повернеться за два-три роки», - сказав керівник ОПУ.
Єрмак додав, що саме тому «ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну».
- Минулого місяця Андрій Єрмак заявляв, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.
- Після зустрічі Трампа і Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.
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