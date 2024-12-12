За два роки “Білі янголи” евакуювали з гарячих точок майже 10 тисяч людей

За два роки роботи співробітники евакуаційних підрозділів “Білий янгол” врятували майже 10 тис. людей із найгарячіших точок.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Це евакуація під вибухами, там, де є небезпека потрапити під артилерійський, ракетний або інший вогонь противника”, - розповів міністр, і додав, що часто поліцейські стикаються з непорозумінням та небажанням місцевих мешканців виїжджати.

Серед евакуйованих - понад тисяча дітей, до лікарень доставили більше ніж 500 важкопоранених і хворих.

Також співробітники евакуаційних підрозділів перевезли понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

“Дітей ми маємо примусово евакуювати на безпечну територію. І це не має обговорюватись. І тут має бути відповідальність батьків, як адміністративна, так і кримінальна за те, що вони наражають дітей на небезпеку”, - наголосив міністр.