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МАГАТЕ розповіло подробиці атаки дрона на авто місії експертів

"Той, хто це зробив, точно знав, що робить", - заявили в Агентстві.

МАГАТЕ розповіло подробиці атаки дрона на авто місії експертів
пошкоджене авто МАГАТЕ 10 грудня 2024 року
Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило подробиці інциденту під час ротації місії на Запорізькій АЕС 10 грудня.

Як ідеться на сайті Агентства, це вже 26 раз відбувалася ротація експертів на ЗАЕС, полки дорогою їхній автомобіль потрапив під обстріл БпЛА.

«Удар безпілотника був завданий пізніше того ж дня, метою був офіційний автомобіль — з чітко видимим логотипом МАГАТЕ — який входив до складу конвою, що готувався забрати команду МАГАТЕ, що покидала станцію, у пункті передачі на передовій», - розповіли в Агентстві.

Безпілотник був спроєктований так, щоб вибухати під час удару, не залишаючи жодних видимих уламків, які можна було б зібрати для розслідування інциденту, підкреслили у МАГАТЕ.

«Той, хто це зробив, точно знав, що робить. Постраждало наше авто. Був явний намір залякати нас, але ми не піддамося такому зухвалому і огидному нападу. Ми залишимося стільки, скільки буде потрібно, і продовжимо нашу незамінну роботу...», - заявили в Агентстві.

МАГАТЕ наголосило, що попри інцидент має намір зберігати свою присутність на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії.

  • Україна ініціювала засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через російські обстріли критичних для роботи АЕС підстанцій.
  • На засіданні12 грудня також розглядали атаку дрона на авто Агентства.
  • Згодом у резолюції МАГАТЕ засудило обстріли, але не вказало, хто саме їх здійснює - слово "Росія" відсутнє у тексті документа.
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