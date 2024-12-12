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День Сухопутних військ: Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запоріжжі і вручив нагороди

Також президент відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу.

День Сухопутних військ: Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запоріжжі і вручив нагороди
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами, повідомляє Офіс президента. 

Саме ця бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

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Зеленський привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.

Також президент відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу.

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