Укрпошта випустить благодійну поштову марку на честь легендарного українського боксера Усика

Частина коштів від продажу буде спрямована Укрпоштою на благодійні проєкти фонду Олександра Усика.

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” 16 грудня презентує благодійну поштову марку «USYK. Світ любить сильних».

Як повідомляє компанія, цей випуск присвячений легенді боксу, абсолютному чемпіону світу та одному з найтитулованіших боксерів України – Олександру Усику. Випуск марки відбудеться напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO.

Укрпошта зазначає, що Олександр Усик – не лише герой спортивної арени, а й людина, яка своїм прикладом надихає мільйони. Абсолютний чемпіон світу у важкій та надважкій вагових категоріях, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу – Усик здобув славу одного з найкращих боксерів сучасності. Однак його досягнення не обмежуються спортом. На початку повномасштабного вторгнення Росії Усик заснував благодійний фонд, який допомагає українській армії, постраждалим від війни та підтримує освітні ініціативи.

Випуск марки «USYK. Світ любить сильних» стане продовженням його місії, адже частина коштів від продажу буде спрямована Укрпоштою на благодійні проєкти фонду Олександра Усика.

Марковий аркуш «Usyk. Світ любить сильних» містить шість марок, кожна з яких має номінал «U» (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів) + 5,00 грн додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі. Загальний тираж випуску становить 420 000 марок. Тираж конвертів “Перший день” – 30 000 примірників, художніх карток – 30 000 примірників, презентаційних папок – 500.

Для власників філателістичних абонементів пакету «Ексклюзив» також буде доступний неперфорований номерний поштовий блок блок «USYK. Світ любить сильних». Номінал марки – P (еквівалент 5.00 $ США + 20% ПДВ). Тираж поштового блоку – 6 000 примірників.

Художник поштової марки, блоку, конверта та картки - Сергій Тєхов. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у м. Києві.

Поштовий набір та блок будуть доступні у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та у Поштовому маркеті з 12 грудня. Передзамовлення вже відкрите для всіх охочих.