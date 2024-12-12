У Києві затримали блогера-проросійського агітатора з осередку Шарія

У Києві затримали проросійського агітатора, що закликав до захоплення влади в Україні та вбивства державних керівників. Він був прихильником забороненої партії Анатолія Шарія, а свою роботу координував із топами цієї прокремлівської політсили.

Деструктивний контент чоловік поширював у Telegram, YouTube та в Instagram, а загальна аудиторія його сторінок нараховувала майже 20 000 акаунтів. Про це повідомила СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурант отримував замовлення на «розгін» тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ у Telegram Знайдене під час обшуків

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь Кремля.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).