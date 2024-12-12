Шестеро людей поранені унаслідок учорашніх ударів по Херсонській області

Ворог бив і по облцентру.

Унаслідок учорашніх ударів Росії по Херсону і області поранені шестеро людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Благовіщенське, Томина Балка, Берислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Шляхове, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Михайлівка, Монастирське, Іванівка, Миколаївка, Тягинка, Саблуківка, Микільське, Качкарівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.