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Сирський відвідав Покровський напрям

«Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів», - зауважив головком.

Сирський відвідав Покровський напрям
Олександр Сирський на Покровському напрямку
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрям і ознайомився з роботою бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти.

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За словами Сирського, наразі на Покровському напрямку тривають бої з окупантами, які переважають наших воїнів насамперед у живій силі.

«Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ», - розповів головком.

Сирський наголосив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

«У таких умовах наша головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження», - додав головнокомандувач.

  • Генштаб ЗСУ 11 грудня повідомив, що на Покровському напрямку наразі зберігається висока активність ворога. 28 разів розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.
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