​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни етапували незрячого політв'язня Сізікова з тимчасово окупованого Криму на територію РФ

У вересні апеляційний суд РФ підтвердив вирок олександру Сізікову, відмовивши в звільненні через стан здоров'я. 

Росіяни етапували незрячого політв'язня Сізікова з тимчасово окупованого Криму на територію РФ
кримський політв'язень Олександр Сізіков
Фото: Дмитро Лубінець

Незрячого політв'язня Олександра Сізікова, якого російський суд ув'язнив до 17 років, етапували з тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Відомо, що кримського політв'язня Олександра Сізікова, якого незаконно засудили до 17 років, етапували із СІЗО Сімферополя до Краснодару. 

Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна "служба виконання покарань" у Криму відмовила. 

Олександр Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний "терористом".

З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом, а 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши в звільненні через стан здоров'я. 

"Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, коли незаконно ув'язнює цивільних! Наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, незаконно затриманих РФ на ТОТ Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги", — каже Лубінець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies