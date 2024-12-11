Росіяни етапували незрячого політв'язня Сізікова з тимчасово окупованого Криму на територію РФ

У вересні апеляційний суд РФ підтвердив вирок олександру Сізікову, відмовивши в звільненні через стан здоров'я.

Незрячого політв'язня Олександра Сізікова, якого російський суд ув'язнив до 17 років, етапували з тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Відомо, що кримського політв'язня Олександра Сізікова, якого незаконно засудили до 17 років, етапували із СІЗО Сімферополя до Краснодару.

Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна "служба виконання покарань" у Криму відмовила.

Олександр Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний "терористом".

З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом, а 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши в звільненні через стан здоров'я.

"Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, коли незаконно ув'язнює цивільних! Наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, незаконно затриманих РФ на ТОТ Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги", — каже Лубінець.