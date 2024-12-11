«Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші території російськими – це значить ми пробачили їм», - заявив глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде юридично визнавати російськими тимчасово загарбані агресором території.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу СBN.

”Ми не можемо юридично визнати території, які окуповані Росією, російськими. Ми не можемо і по Конституції, по закону і внутрішньо це розкол для України і українського суспільна. Найсильніша наша зброя була в час повномасштабного вторгнення – це єдність нашого суспільства... Тому не можна гратись речами, які можуть розколювати суспільство”, – сказав глава державіи.

Президент зазначив, що ”якщо у нас було б дуже багато сили, техніки тощо, те, що ми просили у наших партнерів – ми би швидше могли б тиснути на полі бою”.

”Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то авжеж – якісь питання можна вирішувати дипломатично. І це правильно. Але визнавати юридично окуповані території територіями Росії ми не будемо”, – повторив Зеленський.

Він пояснив, що це означало б пробачити країні-агресору усю завдану шкоду – вбитих, поранених, полонених і викрадених дітей. ”Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші території російськими – це значить ми пробачили їм. Значить світ заспокоївся і дав їм можливість”, – додав український президент і зауважив, що це поганий приклад для схожих ризиків в інших куточках світу.

”Треба дипломатично досягати своїх цілей. А цілі – це сталий мир, безпечний мир і більш швидкий для України”, – підсумував Зеленський.