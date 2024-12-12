“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони представило інноваційні військові розробки на виставці у США

У США продемонстрували бойову систему DELTA та платформу Avengers.

Міноборони представило інноваційні військові розробки на виставці у США
Міноборони на виставці у США
Фото: Міноборони

На виставці NATO Edge 24, яка проходила у США, Міністерство оборони України представило цифрові інновації, що допомагають військовим ефективно виконувати задачі на полі бою.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, Центр інновацій та розвитку оборонних технологій представив:

  • бойову систему DELTA, що допомагає планувати операції;
  • платформу Avengers, яка завдяки штучному інтелекту розпізнає ворожу техніку;
  • інтеграційні можливості між DELTA і сучасною зброєю на кшталт морських дронів MAGURA, дронів-бомбардувальників NEMESIS та розвідувального БпЛА VECTOR.

Платфрма Avengers виявляє та аналізує відеодані з дронів та стаціонарних камер. 

"Широкомасштабне вторгнення росії відкрило доступ до тисяч фото- і відеоматеріалів з технікою ворога. Ми зібрали цей масив даних, організували його, розмітили. І це допомогло нам створити “фабрику” для моделей штучного інтелекту. Саме це стало основою для розвитку платформи Avengers", – розповів заступник начальника Центру інновацій підполковник Артем Мартиненко.

Підполковник Єлизавета Бойко, начальниця відділу Центру інновацій, поділилася роллю системи DELTA в успішному проведенні низки бойових операцій. Зокрема, йшлося про потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" та низки інших важливих російських кораблів під час морських місій. А також знищення багатомільйонної ворожої системи ППО за допомогою дрона вартістю тисячу доларів США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies