Міноборони представило інноваційні військові розробки на виставці у США

У США продемонстрували бойову систему DELTA та платформу Avengers.

Міноборони на виставці у США

На виставці NATO Edge 24, яка проходила у США, Міністерство оборони України представило цифрові інновації, що допомагають військовим ефективно виконувати задачі на полі бою.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, Центр інновацій та розвитку оборонних технологій представив:

бойову систему DELTA, що допомагає планувати операції;

платформу Avengers, яка завдяки штучному інтелекту розпізнає ворожу техніку;

інтеграційні можливості між DELTA і сучасною зброєю на кшталт морських дронів MAGURA, дронів-бомбардувальників NEMESIS та розвідувального БпЛА VECTOR.

Платфрма Avengers виявляє та аналізує відеодані з дронів та стаціонарних камер.

"Широкомасштабне вторгнення росії відкрило доступ до тисяч фото- і відеоматеріалів з технікою ворога. Ми зібрали цей масив даних, організували його, розмітили. І це допомогло нам створити “фабрику” для моделей штучного інтелекту. Саме це стало основою для розвитку платформи Avengers", – розповів заступник начальника Центру інновацій підполковник Артем Мартиненко.

Підполковник Єлизавета Бойко, начальниця відділу Центру інновацій, поділилася роллю системи DELTA в успішному проведенні низки бойових операцій. Зокрема, йшлося про потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" та низки інших важливих російських кораблів під час морських місій. А також знищення багатомільйонної ворожої системи ППО за допомогою дрона вартістю тисячу доларів США.