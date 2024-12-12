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​Байден номінував експосла США в Україні Паєтта на найвищу дипломатичну відзнаку

Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, а зараз він є помічником держсекретаря США з питань енергоресурсів.

​Байден номінував експосла США в Україні Паєтта на найвищу дипломатичну відзнаку
Джеффрі Паєтт
Фото: greece-is.com

Президент США Джо Байден номінував колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador, що є найвищим рангом у дипломатичній службі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зараз Паєтт працює в американському уряді на посаді помічника держсекретаря США з питань енергоресурсів.

“Коли Паєтт прибув до України на посаду посла, він опинився в розпалі надзвичайної кризи. І він справився з цим феноменально. Справді, дуже добра робота у критичний момент”, - розповів інший колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, період, коли Росія захопила Крим.

"Наша позиція щодо статусу Криму добре відома. Крим є і завжди буде залишатися частиною України. Ми засуджуємо російську окупацію Криму і закликаємо до її негайного припинення. Наші санкції, пов’язані з окупацією Криму, будуть залишатися в силі, поки Росія не поверне півострів Україні", – заявляв Паєтт у 2016 році.

Паєтт мав дуже сильну точку зору щодо того, як США повинні допомогти Україні зберегти її дипломатію. 

За словами Гербста, звання Career Ambassador – це винятково висока номінація, якою відзначають лише невелику кількість дипломатів.

"Його список досягнень як на посаді посла, так і в енергетичній сфері в уряді, демонструє, що він справді заслуговує цієї високої відзнаки", – зазначив Гербст.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в офіційній заяві з приводу номінації Джеффрі Пайєтта та ще чотирьох американських дипломатів прокоментував: "Завдяки їхнім зусиллям Америка стала сильнішою, безпечнішою та кращою. Служба закордонних справ і Державний департамент висловлюють кожному з них особливу подяку за невтомну працю".

Раніше в інтерв’ю "Голосу Америки" Паєтт запевняв, що союзники не збавляють темпи підтримки України. Натомість Росія "вже ніколи не поверне собі репутацію надійного постачальника енергоресурсів". Він також наголошував, що спроба Росії використовувати енергетику як зброю провалилася.

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