Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування оборони

Конгрес США зробив перший важливий крок до ухвалення оборонного бюджету на 2025 рік - відповідний законопроєкт отримав схвалення Палати представників.

Як пише The Hill, 281 конгресмен проголосував "за", "проти" висловилися 140 парламентарів. Підтримку документа можна вважати двопартійною: 81 демократ приєднався до 200 республіканців для затвердження кошторису.

Відповідно до проєкту закону, Пентагон у 2025 році отримає фінансування у розмірі 883,7 мільярда доларів. Ці кошти будуть використані на підняття оплати військовослужбовцям, виготовлення 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту, а також створення фонду для Тайваню, аналогічного ініціативі щодо України, який дозволить Вашингтону купувати техніку для острова безпосередньо у приватних виробників.

Очікується, що бюджет потрапить на розгляд Сенату вже наступного тижня. Наразі невідомо, чи будуть у верхньої палати Конгресу суттєві зауваження.

Оборонний бюджет має бути схвалений до кінця грудня. За шістдесят останніх років не було жодного випадку, коли відповідний законопроєкт у США не набув би вчасно статусу закону.