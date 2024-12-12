Конгрес українців Канади закликає уряд Канади визнати Росію державою - спонсором тероризму

Причиною для цього є, зокрема, підтримка Росією хуситів.

Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві

Президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій направила листа щодо визнання РФ державою - спонсором тероризму міністерці закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

“Російська геноцидна загарбницька війна проти України не залишає сумнівів у природі РФ, яка систематично чинить акти терору й підтримує терористичні організації”, - пише Хичій.

Президентка КУК зауважила, що Канада внесла до переліку терористичних організацій угрупування “Ансар Аллах”, відоме як “хусити”.

“Загальновідомо й добре висвітлено у ЗМІ та у відкритих джерелах, що РФ надає підтримку, зброю та сприяння “Ансар Аллах”… Безпеці канадців мало сприяє внесення терористичних організацій до цього переліку без дій проти тих, під чиїм захистом і з чиєю допомогою вони діють”, - наголосила Олександра Хичій.

Вона закликала Мелані Жолі та уряд Канади надати канадцям належний їм захист, визнавши РФ державою - спонсором тероризму”.