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В Афганістані смертник підірвав міністра у справах біженців режиму Талібан

Талібан звинувачує у цьому філію ІДІЛ у Афганістані.

В Афганістані смертник підірвав міністра у справах біженців режиму Талібан
Халіл Ур-Рахман Хаккані відвідує церемонію в Кабулі, Афганістан, 7 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Міністр у справах біженців в уряді талібів Халіл Ур-Рахман Хаккані загинув у результаті вибуху в штаб-квартирі міністерства.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на високопоставлених чиновників режиму Талібану.

Пізніше стало відомо, що міністр був убитий під час нападу смертника разом із щонайменше чотирма його спільниками. Згодом головний речник Талібану Забіхуллах Муджахід підтвердив смерть Хаккані в результаті нападу. Він звинуватив у цьому філію ІДІЛ у Афганістані.

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Офіційний представник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що нападник переодягнувся відвідувачем з фізичною вадою, перш ніж використати вибуховий пристрій проти Хаккані, коли міністр вийшов з офісу, щоб відвідати молитву.

Зазначається, що ранше уряд США запропонував винагороду в розмірі 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе затримати Халіла Хаккані.

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