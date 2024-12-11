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Times: Асада могли розмістити в комплексі "Москва-Сіті", де його родина володіє численною нерухомістю

Times: Асада могли розмістити в комплексі "Москва-Сіті", де його родина володіє численною нерухомістю
Фото: EPA/UPG

Сирійського диктатора Башара Асада після втечі з країни могли розмістити в комплексі "Москва-Сіті" в російській столиці. Відповідну інформацію озвучували потенційним мешканцям. Жінка на ім'ям Марина, яка приїхала в цей район на перегляд апартаментів, сказала, що була здивована тим, що одним з її нових сусідів може бути Асад, пише Times.

З дня втечі із Сирії ні Асада, ні його дружину Асму та двох старших дітей ніхто не бачив. Але Кремль підтвердив, що вони прибули до Росії наданим Путіним "гуманітарним коридором". 

Точні плани диктатора наразі невідомі, але схоже, що принаймні деякий час він може провести в "Москва-Сіті", де його родина володіє понад 20 апартаментами. Квартири у цьому районі рідня диктатора, включно з кузинами, набула у період між 2013 і 2019 роками. Вартість нерухомості оцінюють у понад $38 млн. 

Протягом громадянської війни в Сирії Асад неодноразово літав до Росії. Його старший син захищав у росіян дисертацію з математики. За даними журналістів, дружина Асада, Асма, прилетіла до Росії з двома іншими дітьми за два дні до того, як із Сирії втік її чоловік. 

Журналісти припускають, що назавжди залишитися в Москві родина сирійського диктатора не захоче через безпекові питання. "Москва-Сіті" неодноразово зазнавала атак українських безпілотників.

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