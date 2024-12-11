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В офісі президента Південної Кореї провели обшук

Розслідування стосується оголошення ним воєнного стану через "агентів КНДР". 

В офісі президента Південної Кореї провели обшук
Юн Сок Йоль
Фото: BBC

Поліція Південної Кореї провела обшук в офісі президента Юн Сок Йоля. Розслідування пов'язане з оголошенням воєнного стану, що призвело до політичної кризи та закликів до імпічменту і відставки. Про це пише BBC

Дії президента Юн Сок Йоля, який раптово оголосив воєнний стан у зв'язку з диверсійно-розвідувальними групами Північної Кореї, призвели до звинувачень у повстанні та державній зраді. У центрі розслідування опинився і міністр оборони, який уже залишив свою посаду і наразі затриманий.

За даними анонімного посадовця, він нібито намагався вчинити суїцид під час затримання. 

Багато з близьких до президента посадовців подали у відставку. Правляча партія парламенту бойкотувала голосування щодо імпічменту після того, як Юн Сок Йоль погодився відмовитися від втручання у зовнішні та внутрішні справи і пообіцяв скоротити свій термін. Однак опозиційна Демократична партія розкритикувала цю угоду і назвала її "другим переворотом". 

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