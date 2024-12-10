Суд видав ордер на арешт ексміністра оборони Південної Кореї

Видача ордеру є першим судовим рішенням у розслідуванні справи про воєнний стан.

У Південній Кореї суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Кім Йон Хена. Його звинувачують у допомозі президенту Юн Сук Йолю організувати повстання через введення воєнного стану минулого тижня.

Про це пише Yonhap.

Центральний окружний суд Сеула видав ордер на прохання прокуратури, яка звинуватила Кіма в участі в "суттєвих" заколотах і зловживанні владою.

Видача ордеру є першим судовим рішенням у розслідуванні справи про воєнний стан. Раніше Кім відмовився від судового засідання, на якому розглядалося питання про видачу ордера, передавши адвокатом вибачення за те, що спричинив "велику тривогу та незручності людям".

Прокурори вже тричі допитували Кіма з моменту його взяття під варту. Міністр визнав під час допиту, що він пропонував Юну ввести воєнний стан, але стверджував, що його дії не були ні незаконними, ні неконституційними.

Очікують, що із формальним арештом Кіма розслідування прокуратури щодо Юна прискориться. Президенту оголосили про підозру та заборонили виїзд за кордон.

За законом Південної Кореї ватажку ймовірного повстання може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення.

Тих, хто бере участь у плануванні повстання або займається іншою «необхідною» діяльністю, може бути покарано смертною карою, довічним ув'язненням або терміном ув'язнення не менше п'яти років.