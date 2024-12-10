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Туск вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими

Туск також анонсував візит Макрона цього тижня, під час якого президент Франції розповість про результати зустрічі Трампа і Зеленського.

Туск вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими
Дональд Туск
Фото: EPA

Мирні переговори щодо війни на Україні можуть розпочатися вже цієї зими.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Reuters.

«У мене буде низка переговорів, які стосуються насамперед ситуації за нашим східним кордоном. Як ви можете собі уявити, наша делегація нестиме спільну відповідальність, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, за те, як буде справа під час переговорів, які можуть розпочатися взимку цього року, хоча це все ще залишається під питанням», - сказав Туск.

Глава польського уряду додав, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли вона почне головування в Європейському союзі 1 січня 2025 року.

Туск сказав, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву у четвер, 12 грудня, щоб коротко розповісти про переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Туск також додав, що повідомив, що перебуває у постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками і що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідає Варшаву у перші дні головування Польщі у ЄС.

  • Минулого місяця голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.
  • Після зустрічі Трампа і Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.
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