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Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до Дамаска

В ООН закликали країну припинити наземну операцію та авіаудари. 

Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до Дамаска
Військовий конвой США перевозить техніку з бази на півночі Сирії
Фото: Еліс Мартінс, The Washington Post

Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до сирійської столиці. Військовий речник Надав Шошані сказав, що "повідомлення, які циркулюють у медіа про ймовірне просування ізраїльських танків у бік Дамаска, є неправдивим", наводить його слова The Guardian

Він запевнив, що ізраїльська війська залишаться у буферній зоні між контрольованими ними Голанськими висотами та Сирією. Раніше Ізраїль попереджав, що його армія може зайти до буферної зони "і кількох інших місць, необхідних для нашої оборони". 

Спецпредставник ООН у Сирії тим часом закликав Ізраїль припинити авіаудари по Сирії та наземну операцію. Ґір Педерсен сказав, що дії країни порушують угоду 1974 року між Ізраїлем та Сирією. 

"Я не на контакті з Ізраїлем. Але, звісно, ООН у Нью-Йорку – так. І ви знаєте, що миротворці у Голанських висотах, звичайно, на щоденному контакті з ізраїльтянами. І повідомлення з Нью-Йорка те саме. Те, що ми бачимо, є порушенням угоди про розмежування від 1974 року, тому ми, очевидно, з нашими колегами в Нью-Йорку будемо дуже уважно стежити за цим у найближчі години та дні", – сказав він. 

  • Після повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав близько трьохсот ударів по Сирії. Ізраїльські посадовці стверджують, що їхні атаки та наземна операція є "обмеженими" і спрямовуються на те, аби зброя, покинута після втечі сирійської армії та її пособників, не потрапила в руки екстремістів. 
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