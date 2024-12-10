Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до Дамаска

Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до сирійської столиці. Військовий речник Надав Шошані сказав, що "повідомлення, які циркулюють у медіа про ймовірне просування ізраїльських танків у бік Дамаска, є неправдивим", наводить його слова The Guardian.

Він запевнив, що ізраїльська війська залишаться у буферній зоні між контрольованими ними Голанськими висотами та Сирією. Раніше Ізраїль попереджав, що його армія може зайти до буферної зони "і кількох інших місць, необхідних для нашої оборони".

Спецпредставник ООН у Сирії тим часом закликав Ізраїль припинити авіаудари по Сирії та наземну операцію. Ґір Педерсен сказав, що дії країни порушують угоду 1974 року між Ізраїлем та Сирією.

"Я не на контакті з Ізраїлем. Але, звісно, ООН у Нью-Йорку – так. І ви знаєте, що миротворці у Голанських висотах, звичайно, на щоденному контакті з ізраїльтянами. І повідомлення з Нью-Йорка те саме. Те, що ми бачимо, є порушенням угоди про розмежування від 1974 року, тому ми, очевидно, з нашими колегами в Нью-Йорку будемо дуже уважно стежити за цим у найближчі години та дні", – сказав він.