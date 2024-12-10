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​Нобелівські лауреати закликали Сенат США не затверджувати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я

Відповідного листа підписали 77 нобелівських лауреатів - науковці з медицини, хімії, економіки та фізики.

​Нобелівські лауреати закликали Сенат США не затверджувати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я
Роберт Ф. Кеннеді-молодший
Фото: EPA/UPG

Десятки лауреатів Нобелівської премії підписали листа, в якому закликали Сенат США не затверджувати кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я. 

Про це пише газета The New York Times

За словами лауреата Нобелівської премії 1993 року з фізіології та медицини Річарда Робертса, це – перший випадок за останній час, коли нобелівські лауреати об’єдналися проти рішення влади. Зазвичай, зазначив він, науковці намагаються триматися осторонь політики, коли це можливо.

"Але затвердження Кеннеді-молодшого, рішучого критика традиційної медицини, який вороже ставився до вчених і установ, за якими він мав би наглядати, є загрозою, яку лауреати не могли ігнорувати", – наголосив Робертс.

У листі йдеться, що призначення Кеннеді керівником DHHS поставило б під загрозу здоров’я населення та підірвало б глобальне лідерство Америки в науках у цій галузі. Якщо ж призначення відбудеться, протидія Кеннеді таким усталеним інструментам охорони здоров’я, як вакцини та фторування питної води, створить ризик для добробуту країни.

Лауреати також засудили Кеннеді за пропаганду теорій змови. Він хибно пов’язував вакцини з аутизмом, відкинув усталені наукові докази того, що ВІЛ спричиняє СНІД, і припустив, без доказів, що коронавірус був цільовим і оминув певні етнічні групи.

Лист підписали 77 нобелівських лауреатів. Зокрема, науковці з медицини, хімії, економіки та фізики. Серед них Віктор Амброс і Гарі Рувкун, які отримали цьогорічну Нобелівську премію із фізіології та медицини за відкриття мікроРНК, а також Дарон Ачемоглу і Саймон Джонсон, які стали лауреатами Нобелівської премії з економіки 2024 за дослідження глобальної нерівності. 

  • Обраний президент США Дональд Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого головою Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, головного управління охорони здоров’я США. 
  • Раніше Кеннеді вказав, що його пріоритети включають боротьбу з тим, що він називає “епідемією хронічних захворювань”, включаючи ожиріння, діабет і аутизм, а також зменшення хімічних речовин у продуктах харчування.
  • Кеннеді припустив, що він звільнить 18 тис. співробітників Управління з контролю за продуктами і ліками, яке забезпечує безпеку харчових продуктів, ліків і медичних приладів, і замінить сотні співробітників Національного інституту охорони здоров'я.

 

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