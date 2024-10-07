На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
ГоловнаЗдоров'я

​Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські вчені за дослідження у сфері мікроРНК

"Їхнє проривне відкриття розкрило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився дуже важливим для багатоклітинних організмів, зокрема - людей".

​Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські вчені за дослідження у сфері мікроРНК
Фото: Нобелівський комітет

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року присуджено американським ученим Віктору Амбросу та Гері Равкану за дослідження у сфері мікроРНК.

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Зазначається, що лауреати "відкрили мікроРНК - новий клас найдрібніших РНК-молекул, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів".

"Їхнє проривне відкриття розкрило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився дуже важливим для багатоклітинних організмів, зокрема - людей", - йдеться в повідомленні.

Віктор Амброс народився 1953 року в американському штаті Нью-Гемпшир. Навчався в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Був провідним дослідником у Гарвардському університеті, пізніше працював у Дартмутському коледжі. Зараз є професором у Массачусетському університеті. Амброс здобув популярність за дослідження мікроРНК, причому багато досліджень він проводив із Равканом.

Гері Равкан народився в Каліфорнії 1952 року, навчався в Гарвардському університеті. Пізніше став провідним дослідником у Массачусетській лікарні загального профілю і Гарвардській медичній школі.

Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з медицини отримали вчені, які створили технологію для антиковідних вакцин. Технологія мРНК лягла в основу вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna.

А в 2022 році Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття щодо еволюції людини.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies