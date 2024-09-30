“Питань до основних конструкцій і стін нема”, – в.о. гендиректора Охматдиту про обстеження нового корпусу лікарні

Про це в розмові з LB.ua розповів в.о. генерального директора лікарні Олександр Урін.

“Ми майже постійно займаємось питанням, як наша лікарня переживе зиму”, – додає він.

За його словами, після остаточного пакету документів від «НДІпроєктреконструкція», який обрали за погодженням з Радою з відновлення Охматдиту на деталізовану оцінку пошкоджень корпусу, лікарня зможе оголосити тендер на відбудову корпусу.

Урін підтвердив те, що раніше розповідали LB.ua – тендер розділять на кілька частин. Перший, який оголосять, буде на протиаварійні роботи, аби зберегти будівлю на зиму, вже потім будуть опрацьовувати й оголошувати тендери на те, що треба зробити всередині будівлі.

За словами в.о. гендиректора, до такої схеми лікарню змушує конструкція самої будівлі. Адже там багато комунікацій виведені назовні. До ракетного удару вони були закриті фасадами. Але вибухова хвиля їх пошкодила: “Потрібно їх закрити, щоб у нас там, вибачте, не заливав дощ всередину і трохи збільшити кількість приміщень, які можемо використовувати навіть для персоналу, тому що з цим зараз є проблеми”.

Детально про дефектний акт від НДІпроєктреконструкція та його результати говоритимуть пізніше, після фіналізації всіх нюансів, поки Урін описує підсумок широкими мазками: “Якщо казати про будівлю про як про людину, яка отримала важку мінно-вибухову травму, то це важке захворювання, але не смертельне. Питань до основних конструкцій і стін нема, робили техобстеження. Але є питання по комунікаційних мережах, я майже певен, що цифра буде немалою по відновленню. Дефектний акт має більше 100 сторінок, і там щось 10 000 з чимось позицій з приводу матеріалів, робіт і всього іншого. Жоден із наших фахівців, ми лікувальна установа, а не будкомпанія, не в змозі зробити ту роботу”.

Він додає, що лікарні треба створити службу замовника, і над цим працюють. Бо замовнику потрібно, наприклад, узгодити ціни, перевірити правильність їхнього формування. Наразі Служби замовника як такої в лікарні нема, тому всіма нюансами займались технічні фахівці лікарні: “До 10-ї вечора декілька днів підряд цим займались фахівці з економічної частини. Дуже жаль людей, але ми зробили спільну роботу. Не можемо дозволити, щоб потім знову сказали, що Охматдит знов щось не так зробив”, – каже Урін. І додає, що Охматдит, персонал якого заточений на лікування дітей, був вимушений розбиратися у будівництві та його нюансах. Їм допомагають, зокрема з Ради з відновлення, але це все ж інша специфіка роботи.

Він розповідає, що в дефектний акт входить багато речей, які були в початковому звіті лікарні по ушкодженнях (його тоді розкритикували за те, що там, наприклад, була порахована заміна всіх фасадних плит, хоча їх побило не по всьому периметру, а з боку ударної хвилі. Тоді Охматдит пояснював, що рахували згрубша, бо не було часу на детальніше, і після складання проєктно-кошторисної документації зайве викинули б).

“Ми будемо намагатись, що можна, викреслювати. Наприклад, телевізори, які були в палатах, на відновлення не будемо купувати. Першочергово – це функціонування будівлі і лікування дітей, всі покращення – коли буде змога, вільні кошти чи благодійники захочуть допомогти”, – пояснює Урін.

Також лишаються невирішеними поки ряд питань по самому проєкту корпусу. Він побудований з дороговартісних матеріалів, там є авторські права архітектора: “До нього вже звертались НДІ. Він написав, що згодний спілкуватись, бо ми хотіли йти по здешевленню цих матеріалів. Але постає багато питань, де у мене розуміння нема, буду сподіватись, що все можна буде обговорити. Позиція і МОЗ, і наша, що все, що не пов'язано з лікувальним процесом і функціями будівлі, повинно бути максимально здешевленням”.