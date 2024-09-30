Експертні організації виступили проти ініціативи Мінфіну: через неї робота медзакладів буде паралізована

У проєкті Держбюджету на 2025 рік посадовці заклали вимогу перевести усі медзаклади на казначейські рахунки, що спричинить колапс у роботі системи охорони здоров’я і залишить мільйони пацієнтів без необхідної меддопомоги під час війни.

Про це йдеться у спільній заяві профільних організацій у медсфері – благодійних фондів “Пацієнти України” та “Здорові рішення”, та також ГО “Медичні лідери”.

Вони наголошують: якщо проєкт Держбюджету ухвалять в такому вигляді, то медзаклади у 2025 році не зможуть оперативно розпоряджатися власними коштами, закуповувати ліки та виплачувати зарплати медикам. Завдяки автономії, яку отримали лікарні у 2018 році, відкривши власні рахунки в банках, ці проблеми були вирішені. Зараз вони можуть повернутися знову та завдати ще більше шкоди пацієнтам, яким під час війни необхідне безперервне лікування.

«Перший ризик, який вбачає лікарська спільнота, — затримки всіх грошових платежів. Всі ми памʼятаємо, як до впровадження медреформи лікарі щороку страйкували, бо зарплати не виплачували вчасно. Ця проблема повернеться, якщо до казначейства доєднається понад 2 000 установ на додаток до всіх інших «бюджетників». Вони вже зараз погоджують платежі в казначействі від 2 тижнів до 2 місяців. Коли доєднаються нові підприємства, для своєчасного обслуговування просто не буде рук, тож зарплати лікарям та закупівлі препаратів будуть затримуватися місяцями»,— розповідає голова ГО «Медичні лідери» Юлія Брикульська.

Уже з 1 березня лікарні будуть місяцями чекати, щоб оплатити рахунки на закупівлі ліків, розхідних матеріалів тощо.

У заяві профільних організацій також йдеться про те, що пацієнти відчують затримки в закупівлях на собі, коли в лікарнях не буде необхідних ліків, гарантоване лікування фактично зупиниться, а на заміну його повернуться тотальні побори та неформальні платежі: «Вся медреформа та автономність медзакладів, яка так необхідна в умовах війни, може перестати працювати у 2025 році».

«Все те, за що роками боролась пацієнтська спільнота, зараз під загрозою. Лікарні без ліків та персоналу в країні, де йде війна, загрожує колапсом всієї медсистеми. Медзаклади не зможуть швидко реагувати на виклики, наприклад, у разі прильотів, а без гарантованого лікування залишаться пацієнти з важкими захворюваннями, поранені військові і цивільні. Також це спровокує зростання тіньових оплат з пацієнтів. Рахунки у казначействі — величезний відкат назад у совок, з якого медична система не так давно вирвалася, і руйнування одного із засадничих принципів медреформи — автономності закладів»,— розповідає виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко.

Негативний вплив не завершиться на пацієнтах та лікарях, бо через доєднання 2000 нових користувачів до системи казначейства, затримки можуть статися і в оборонних закупівлях.

Натомість Мінфін заявляє, що такий крок не ускладнить роботу лікарень, і держава "не буде впливати на витрачання коштів надавачів медичних послуг".

Свою ініціативу Мінфін пояснює тим, що "в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку зберігання коштів, отриманих за програмою медичних гарантій, на банківських рахунках не сприяє фінансовій стійкості держави".

Кошти за програмою медичних гарантій планують перераховувати медзакладам на небюджетні рахунки в органах казначейства. І це нібито не ускладнить для закладів процесу їхнього використання: "Розуміючи стурбованість надавачів медичних послуг щодо можливості затримки проведення їх платежів, буде вжито заходів з оперативного проведення Казначейством платежів".