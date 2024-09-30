Охматдит пояснив, наскільки змінилась допомога дітям після удару по лікарні

Частина приміщень із ушкодженого боку не працюють, а сам корпус, за словами в.о. гендиректора Олександра Уріна, став “великою рукавичкою” для медиків та пацієнтів трьох корпусів.
Про це Урін розповів в інтерв’ю LB.ua.
У новий корпус переїхала команда токсикологічного корпусу, зруйнованого прямим влученням ракети, і весь хірургічний корпус, який після обстеження визнали аварійним.
“Ми зменшились щонайменше на 120 ліжок (було 720 – LB.ua), 27 вересня було 567 дітей у нас. Це гарний показник, ми вийшли майже на ті ж цифри по планових операціях за день, які були до обстрілу”, – сказав в.о. гендиректора Охматдиту.
За словами меддиректора лікарні Сергія Чернишука, через ракетну атаку лікарня не може використовувати орієнтовно п’яту частину приміщень нового корпусу. Пощастило, що лише третина пошкоджених кімнат – палати для пацієнтів. Переважно побило приміщення для персоналу, тому це дозволило Охматдиту, за його словами, “більш-менш в нормальному обсязі відновити роботу”.
Наразі лікарям не треба працювати в кілька змін через “рукавичку”, каже Урін. При невідкладних станах дітей оперують і посеред ночі, утім, планові операції на ніч не ставлять.
В.о. гендиректора додає, що така вимушена стиснутість трьох корпусів в один стимулює працювати так, щоби якомога швидше здорового пацієнта виписати додому: “Є багато маніпуляцій, які можна проводити через хірургію одного дня, це загальна світова практика. Не завжди всі маніпуляції потребують перебування тижнями в лікарні. Ми зробили максимум, щоби пацієнти не відчували цих змін, але дуже багато з лікарів перебувають в технічних приміщеннях замість ординаторських, але іншого шляху нема, хіба просто закритися на усладу нашим ворогам. Ми навпаки повинні працювати ще краще, ніж було до”.
Поки, додає Чернишук, сильного відтоку пацієнтів не сталось навіть після удару. Кількість операцій впала на 15-20%, і це враховуючи, що в липні вони майже два тижні липня не працювали, і певний час був психологічний бар'єр у пацієнтів звертатися в Охматдит.
Розвантажили трохи лікарню і зміни, які відбулися в Києві півтора-два роки тому, за спостережннями Уріна, Він не знає, що саме сталося, але раніше в Охматдит був великий потік пацієнтів з Києва, зараз столиця майже не надсилає сюди швидкі, окрім травми ока і політравми. Все інше – самозвернення киян.