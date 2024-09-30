Охматдит пояснив, наскільки змінилась допомога дітям після удару по лікарні

Унаслідок російської ракетної атаки на Охматдит 8 липня медики та пацієнти трьох корпусів з’їхались в один, і той пошкоджений.

Частина приміщень із ушкодженого боку не працюють, а сам корпус, за словами в.о. гендиректора Олександра Уріна, став “великою рукавичкою” для медиків та пацієнтів трьох корпусів.

Про це Урін розповів в інтерв’ю LB.ua.

У новий корпус переїхала команда токсикологічного корпусу, зруйнованого прямим влученням ракети, і весь хірургічний корпус, який після обстеження визнали аварійним.

“Ми зменшились щонайменше на 120 ліжок (було 720 – LB.ua), 27 вересня було 567 дітей у нас. Це гарний показник, ми вийшли майже на ті ж цифри по планових операціях за день, які були до обстрілу”, – сказав в.о. гендиректора Охматдиту.

Фото: Інна Варениця

За словами меддиректора лікарні Сергія Чернишука, через ракетну атаку лікарня не може використовувати орієнтовно п’яту частину приміщень нового корпусу. Пощастило, що лише третина пошкоджених кімнат – палати для пацієнтів. Переважно побило приміщення для персоналу, тому це дозволило Охматдиту, за його словами, “більш-менш в нормальному обсязі відновити роботу”.

Наразі лікарям не треба працювати в кілька змін через “рукавичку”, каже Урін. При невідкладних станах дітей оперують і посеред ночі, утім, планові операції на ніч не ставлять.

В.о. гендиректора додає, що така вимушена стиснутість трьох корпусів в один стимулює працювати так, щоби якомога швидше здорового пацієнта виписати додому: “Є багато маніпуляцій, які можна проводити через хірургію одного дня, це загальна світова практика. Не завжди всі маніпуляції потребують перебування тижнями в лікарні. Ми зробили максимум, щоби пацієнти не відчували цих змін, але дуже багато з лікарів перебувають в технічних приміщеннях замість ординаторських, але іншого шляху нема, хіба просто закритися на усладу нашим ворогам. Ми навпаки повинні працювати ще краще, ніж було до”.

Фото: Інна Варениця

Поки, додає Чернишук, сильного відтоку пацієнтів не сталось навіть після удару. Кількість операцій впала на 15-20%, і це враховуючи, що в липні вони майже два тижні липня не працювали, і певний час був психологічний бар'єр у пацієнтів звертатися в Охматдит.

Розвантажили трохи лікарню і зміни, які відбулися в Києві півтора-два роки тому, за спостережннями Уріна, Він не знає, що саме сталося, але раніше в Охматдит був великий потік пацієнтів з Києва, зараз столиця майже не надсилає сюди швидкі, окрім травми ока і політравми. Все інше – самозвернення киян.