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Охматдит показав, як працює відділення, чий корпус зруйнувала прямим влучанням російська ракета

Унаслідок удару по токсикологічному корпусу Охматдиту команда відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій залишилась без своїх приміщень. Тому команду перевели в новий корпус.

Охматдит показав, як працює відділення, чий корпус зруйнувала прямим влучанням російська ракета
Фото: Інна Варениця

Про це LB.ua розповів медичний директор Охматдиту Сергій Чернишук.

“Нам вкрай важливо було відновити роботу відділення, тому що пацієнти, які сюди потрапляють, не зможуть практично більше ніде в країні отримати медичну допомогу на такому рівні. Це специфічні, складні пацієнти. Для них треба і обладнання, і знання, і досвід”, – розповів він.

Це відділення для важких пацієнтів. Його ядро – інтенсивна терапія. Сюди поступають діти внаслідок інфекції, гострого порушення роботи нирок, печінки, гострих отруєнь, спроб суїциду медикаментамии, випивання побутової хімії тощо.

Завдяки тому, що в новому корпусі була обладнана невелика інтенсивна терапія, яку можна було віддати під потреби цього відділення, воно відновило роботу. Потужності тут менші, аніж були в корпусі до ракетного удару, але можливості працювати і рятувати дітей є. 

“Зараз в нас постійно 5-6 дітей є. Працюємо. Зараз зазвичай не можу, а оце зміг сходити на консиліум – відчув себе лікарем. Там була важка дитина онкологічна. Пободались, як її лікувати”, – каже LB.ua керівник відділення і в.о. гендиректора Охматдиту Олександр Урін.

Фото: Інна Варениця

Після удару по токсикологічному корпусу один апарат вижив. З нього і “жменьки витратних матеріалів” і відновлювали роботу. Потім отримали допомогу від Центру здоров’я дитини в Польщі, який привіз два новітніх апарати. Організація, з якою Охматдит давно співпрацює по апаратах для перитоніального діалізу, подарувала їм 4 апарати для таких процедур, і відновила той, який вижив під час вибуху. “Коли йде вибухова хвиля – тонкі плати і все інше – треба перевірити, чи можна безпечно підключати такі апарати до дітей”, – пояснює Урін.

Каже, що його відділення зараз непогано обладнане. Хоча й не вистачає деяких девайсів, наприклад, потрібно зробити водоочисну станцію, розводку води. З цим пообіцяли допомогти благодійники. “У нас тісна співпраця і деякі проекти запущені з GIZ”, – каже в.о. гендиректора.

За його словами, відділення інтоксикацій не буде відновлюватись до того стану, який був багато років: “Тоді це була вимушена міра, бо в Україні не було діалізних центрів. Тут було єдине місце, де можна було надавати дітям діаліз (це процедура так званої “штучної нирки”, коли її функції тимчасово заміщує апарат – LB.ua). Більшість дітей були з інших міст і сіл. Вони мусили тут жити іноді по 10 років. Це катастрофа, бо дитина була прив’язана до лікарні. Тоді ще не було такої програми трансплантації в країні”.

Зараз діалізні центри по Україні з'являються, і діти можуть отримувати лікування ближче до дому або й удома. Це покращує їхню якість життя.

“Останні декілька років фокус був у нас уже на пересадки. Ми сподівались перепрофілюватися під підготовку до пересадки та спостереження після неї”, – розповідає Урін. Тому відновлюватимуть повноцінне відділення саме з таким прицілом.

Повний матеріал про те, як і коли почнуть відбудову Охматдиту і як зараз живе лікарня, читайте тут.

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