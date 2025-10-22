Хлопчик вдихав вміст шлунка у легені: в Охматдиті три роки лікували хлопчика з важким порушенням травлення та дихання

5-місячний Дмитро мав постійну блювоту, кашель під час годування, знижений апетит і не набирав вагу.

Три роки хлопчика лікували від вродженої вади

Його лікували в Чернівецькій обласній дитячій лікарні, та стан немовля погіршувався — з’явилася виражена дихальна недостатність, хлопчик не міг їсти самостійно.

Батьки звернулися до Охматдиту в Києві, розповідає лікарня.

Дмитру провели комплексне обстеження: бронхоскопію, ендоскопію, КТ органів грудної клітини, МРТ головного мозку та молекулярно-генетичний аналіз ДНК. Для виявлення генетичних мутацій до діагностики залучили спеціалістів генетичного центру, центру орфанних захворювань, неврологів та нейрохірургів.

Фото: Охматдит Хлопчика лікували три роки

Генетичних захворювань не виявили. Але комплексне дослідження виявило ларингомаляцію другого ступеня. Це вроджена аномалія дихальних шляхів – стійке порушення прохідності стравоходу та шлунково-стравохідний рефлюкс (закидання вмісту шлунка назад у стравохід).

“Це призводило до хронічного аспіраційного синдрому – вдихання шлункового вмісту в легені, що спричиняло постійну пневмонію. Також хлопчик мав гіпоксію – кисневу недостатність головного мозку, що призвело до затримки в розвитку”, – пояснює лікарка-педіатриня Юлія Ткаченко.

Торакальні хірурги прооперували хлопчика, усунули рефлюкс, і встановили гастростому – пристрій, який дозволяє безпечно вводити їжу безпосередньо у шлунок.

Подальше лікування продовжили медики інфекційно-боксованого відділення для дітей молодшого віку.

Годування через гастростому дозволило дитині набирати вагу, пневмонія та гіпоксія зникли.

Стан стабілізувався, хлопчика виписали додому, але це був тільки початок до повного відновлення.

Протягом наступних двох років батьки з дитиною приїжджали на планові огляди. Лікарі контролювали харчування та розвиток.

"Дмитрик фактично виріс у нас. Він не міг ходити, але ми бачили постійну позитивну динаміку. На одному з контрольних оглядів я сказала, що незабаром він зробить перші кроки. Так і сталося: на наступному огляді він вже сам вибігав з кабінету", – розповідає завідувачка відділення Ольга Зарудня.

Фото: Охматдит Охматдит. Хлопчик з татом та медиками Охматдиту

Незабаром Дмитрику виповниться 3 роки. Він проходить усі необхідні обстеження та радо біжить на руки до лікарів.

Хлопчик майже повністю перейшов на звичайне харчування, тож скоро йому приберуть і гастростому.

Більше історій про порятунок українців лікарями: