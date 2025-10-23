«Добробут» разом із «Агентами крові» організовує великий збір крові в Києві

В ці дні усі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України в лікуванні хворих та поранених військових та цивільних.

5 та 7 листопада у лікувально-діагностичних центрах «Добробут» в Києві відбудуться відкриті донації.

Акцію проводить медична мережа «Добробут» спільно з «Агентами крові», Київським обласним центром крові, Центром крові ЗСУ та за підтримки бренду корисних солодощів «Равлик Боб» і крафтової пекарні Bakehouse.

Це вже друга спільна ініціатива «Добробуту» та «Агентів крові». Влітку 2025 року, до Всесвітнього дня донора крові, у відкритій донації взяли участь 116 людей, які здали 52 літри крові. Ці запаси дозволили забезпечити потреби майже 350 пацієнтів.

За рекомендацією ВООЗ, необхідно, щоби здавали кров 33 людини на 1000 населення. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, і до війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей. Через повномасштабне вторгнення потреби в донорській крові значно зросли, і задовольнити їх може лише стабільна база постійних добровільних донорів.

Донором може стати будь-який українець старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна у багатопрофільних лікарнях «Добробут» з 9:00 до 12:00:

5 листопада за адресою пр. Бажана, 12-А, 8 поверх. Посилання на реєстрацію

7 листопада за адресою вул. Сімʼї Ідзиковських, 3, корпус С, 9 поверх. Посилання на реєстрацію

З собою необхідно мати паспорт.

«Кожна крапля донорської крові — це шанс. Не абстрактний, а дуже реальний: для дитини, пораненого захисника чи пацієнта поруч. У «Добробуті» ми системно підтримуємо культуру добровільного донорства та організовуємо Дні донора для співробітників і всіх охочих, адже розуміємо, наскільки велике значення має своєчасна допомога», — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.

«Донорство — це запрошення до суспільного договору про взаємодопомогу, навіть свого роду культурна звичка, а донори — справжні супергерої наших днів. Вони — дуже важливий соціальний капітал країни. Я дуже тішуся з того, що в Україні росте кількість організацій, які вносять донорство до пакету корпоративної соціальної відповідальності», — розповідає засновниця «Агентів крові» Олена Балбек.